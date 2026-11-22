Ante las dificultades económicas que enfrentaron los habitantes de Punta Allen durante la temporada baja de turismo, cocineras tradicionales de esta comunidad pesquera buscan atraer nuevamente a los visitantes mediante su gastronomía, principalmente con platillos preparados a base de pescado y langosta fresca.

Lucía Guadalupe Cosgaya Valladares, cocinera tradicional de la localidad, aseguró que, pese a la disminución de turistas, las familias han logrado salir adelante gracias a los recursos que les proporciona el mar.

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Durante su participación en el Primer Encuentro de Cocineras Tradicionales, realizado en el Parque del Jaguar, explicó que su presencia tiene como propósito dar a conocer los sabores de Punta Allen e invitar a los visitantes a acudir directamente a la comunidad, donde podrán degustar productos frescos a precios accesibles.

Aunque reconoció que sería favorable contar con espacios gratuitos para comercializar sus alimentos en Tulum durante la temporada alta, señaló que sus responsabilidades familiares y comunitarias le impiden permanecer fuera de su localidad por periodos prolongados.

Tras una temporada baja que afectó los ingresos de las familias, habitantes de Punta Allen buscan recuperar la afluencia turística mediante la promoción de su gastronomía y productos pesqueros / Edgar Silva

La cocinera explicó que no puede dejar a su familia ni a su comunidad, por lo que invitó a los turistas a trasladarse hasta Punta Allen para conocer su oferta gastronómica, caracterizada por proteínas de alta calidad, costos accesibles y sabores tradicionales. También expresó su interés en que los visitantes acudan directamente a la costa, donde se encuentran los pescados y las langostas frescas.

Respecto a las condiciones de acceso, reconoció que la carretera continúa presentando algunos inconvenientes debido a los trabajos de reparación; sin embargo, destacó que actualmente el recorrido desde Tulum puede realizarse en aproximadamente dos horas, cuando anteriormente podía prolongarse hasta cuatro. Consideró que esta mejoría representa una oportunidad para recuperar la afluencia de viajeros, especialmente de aquellos interesados en recorridos turísticos, actividades pesqueras y cocina tradicional.

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Reconoció que la temporada baja fue complicada para los habitantes de Punta Allen debido a la escasa llegada de visitantes, situación que afectó los ingresos de quienes dependen de esta actividad. No obstante, destacó que la pesca continúa siendo fundamental para la alimentación de las familias, por lo que insistió en la importancia de proteger los ecosistemas marinos y aprovechar responsablemente sus riquezas.

Consumir pescados y mariscos directamente en Punta Allen permite disfrutar de una experiencia culinaria diferente, debido a la frescura de los alimentos y al entorno natural de la comunidad, señaló.