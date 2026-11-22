El Congreso de Yucatán turnó a comisiones una iniciativa de reforma constitucional presentada por la totalidad de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que busca redefinir las atribuciones de los órganos judiciales, fortalecer la autonomía institucional y adecuar el sistema estatal al modelo de justicia federal.

La propuesta ingresó formalmente a la agenda del Pleno legislativo y será analizada antes de su eventual discusión y votación.

Entre sus principales planteamientos destaca que la presidencia del TSJ sea elegida directamente por las magistraturas mediante votación interna, para un periodo de cuatro años, en sustitución del esquema de elección por voto popular establecido en la reforma aprobada el año pasado.

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El proyecto también plantea reconocer constitucionalmente a Mérida como sede central del Tribunal y ampliar las facultades de sus Salas para establecer sus propias reglas de funcionamiento, estructura y administración de personal.

Asimismo, delimita las competencias del TSJ, el futuro Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, con el propósito de separar las responsabilidades administrativas de las funciones jurisdiccionales.

Probables modificaciones en procesos de evaluación

Otro de los cambios contempla excluir a las magistraturas de los procedimientos de evaluación, investigación y sanción directa del Tribunal de Disciplina Judicial, aunque permanecerían sujetas al régimen general de responsabilidades administrativas. También se limitarían las facultades del Órgano de Administración Judicial para intervenir en nombramientos y adscripciones de magistrados.

En materia presupuestal, la iniciativa propone que el TSJ elabore directamente su anteproyecto de recursos, separado de las proyecciones de otros organismos judiciales.

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De aprobarse, dejaría sin efecto las disposiciones vigentes que establecen la elección popular de magistrados por periodos de dos años y abriría paso a un nuevo esquema de gobernanza judicial.

El análisis legislativo continuará en comisiones, mientras se aproxima la entrada en funciones del nuevo modelo de administración judicial federal, prevista para septiembre de 2027.