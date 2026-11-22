Mantener viva la feria patronal en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción representa un compromiso que va más allá de la devoción. Los 12 diputados de plaza y los siete gremios tradicionales destinan recursos propios para organizar los festejos, ofrecer comida gratuita a habitantes y visitantes y cumplir promesas que, en algunos casos, se transmiten de generación en generación. Los gastos pueden alcanzar los 180 mil pesos por organizador, mientras que la recuperación económica es mínima.

Con más de un siglo de historia, la celebración reúne cada diciembre a miles de creyentes y conserva prácticas religiosas, ceremoniales y comunitarias que forman parte de la identidad de Kantunilkín.

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Historia

De acuerdo con el cronista de la ciudad, José Moisés Gaspar Maglah Canul, no existe una fecha exacta sobre la llegada de la imagen de la Virgen a esta zona, aunque se calcula que su presencia data de 1864, cuando la comunidad construyó el primer templo con materiales de la región.

Según los relatos antiguos recopilados entre habitantes mayores, entre ellos Enrique Cauich Tah, la efigie fue traída desde Chemax, Yucatán, por un sacerdote que huía de la Guerra de Castas, iniciada en 1847. El religioso tenía terrenos en esta demarcación y, al no poder regresar a su pueblo, llevó consigo a la Virgen y la colocó en un adoratorio del antiguo poblado K’oon Che’en, cuyo nombre significa “hueco de pozo”. Con el paso del tiempo, los habitantes la adoptaron como su patrona.

Algunos realizan mandas durante años por milagros concedidos / Luis Enrique Cauich

Del rito maya a las corridas

El cronista detalló que, en aquellos tiempos, la imagen inspiraba un profundo respeto entre los habitantes. De acuerdo con las creencias de la época, quienes pasaban frente a la iglesia sin persignarse enfermaban. Incluso se decía que los perros y los pájaros morían al cruzar frente al templo.

Ante el temor que despertaba esta creencia, los ancianos solicitaron la realización del K’eex, una limpia ceremonial practicada por sacerdotes mayas para calmar el poder que la población atribuía a la imagen.

Durante los últimos años del siglo XIX, las celebraciones consistían principalmente en novenarios. Fue alrededor de 1900 cuando comenzaron los primeros festejos taurinos con el llamado “baxa wakax”, en el que los toros eran amarrados a postes y toreados de manera rústica en la plaza principal.

Para 1920, las corridas ya contaban con un ruedo formal en la zona del club social. Las primeras orquestas jaraneras provenían de localidades yucatecas como Tixcacal y Yodzot, y acompañaban a los primeros músicos locales, entre ellos Desiderio Abán, Florentino Cocom, Eduk Che y Genaro Iuit.

En aquella época, los responsables de organizar la fiesta eran conocidos como Nojoch Kuuch o “gran cargador”. Se encargaban de conseguir y sacrificar los cerdos, preparar alimentos como el tradicional relleno negro y coordinar las actividades.

Cuando el organizador principal no podía cumplir con su encomienda, el K’aabel Kuuch o “segundo cargador” asumía la responsabilidad mediante una ceremonia formal. Al concluir los festejos, los participantes realizaban el muc pib, un rito maya para regresar y agradecer a la tierra.

En 1950 surgió el primer gremio organizado, integrado por trabajadores chicleros, antecedente del esquema actual.

Para realizar los platillos tradicionales que se comparten durante los 13 días se utilizan entre 30 y 50 cerdos / Luis Enrique Cauich

Promesas que se pagan de bolsa

La dimensión económica de la celebración se refleja en los gastos que asumen los diputados de plaza. Para Alicia Poot, el compromiso no representa un negocio ni una oportunidad de obtener ganancias, sino el cumplimiento de una promesa heredada de su padre y la continuidad de una costumbre familiar: mantener las puertas de su casa abiertas para alimentar a quien llegue.

La preparación comienza varios meses antes de diciembre con el cazá o recordatorio, una visita que realiza el diputado a las casas de los socios para informarles sobre los detalles de la fiesta, las fechas de las corridas y solicitar su colaboración.

Durante esos recorridos, la organizadora acostumbra ofrecer tequila y cigarro a los integrantes del grupo. Si aceptan, reafirman su compromiso de aportar las cuotas, que rondan los 500 pesos por persona. Los recursos se destinan al pago de las charlotadas, toros, bandas y comida.

Sin embargo, las aportaciones no alcanzan para cubrir el gasto total. En la celebración del año pasado, Poot invirtió 180 mil pesos de sus propios recursos, desde los preparativos hasta los días de fiesta, y recuperó cerca de 29 mil pesos mediante las cuotas de sus 70 socios.

La diferencia no le pesa, aseguró, porque cumple su promesa por devoción y cuenta con el respaldo de su familia. En su domicilio reciben a autoridades, habitantes, visitantes y elementos de la Policía con comida, refrescos y cerveza gratuitos. La atención se ofrece por igual a los socios y a las personas que llegan de paso.

Una experiencia similar vive Eddier Euan, quien lleva 15 años consecutivos al frente de la organización de la corrida del 2 de diciembre. Para él, los festejos representan un acto de fe que no deja margen para obtener ganancias económicas.

Una parte importante de su sueldo y de los ahorros acumulados durante todo un año de trabajo se destina a cumplir su promesa a la Virgen. Entre los preparativos está la organización de la primicia en el ruedo de toros, ceremonia en la que se pide protección a los dueños de la tierra para evitar accidentes que involucren a las personas y los animales.

En su casa, la matanza de cerdos comienza desde el 1 de diciembre para tener lista la comida del día siguiente. Compran grandes cantidades de recados, sal, tomate y chile, además de preparar el pib para el relleno negro.

Las puertas de su hogar también permanecen abiertas para cualquier habitante de Kantunilkín o turista que llegue desde Cancún, Puebla o Ciudad de México. Mientras haya comida en la paila, se sirve un plato a quien llegue, pues la esencia de la feria patronal es compartir con el pueblo sin distinción.

Para finalizar, los asistentes pueden disfrutar de una tradicional feria / Luis Enrique Cauich

Organización

La devoción también sostiene la organización. Román Ávila, conocido como “Cholenco”, está al frente del gremio de los agricultores, cuya celebración se realiza el 6 de diciembre. Para él, los gastos pasan a segundo término cuando existe una promesa de por medio.

Hace algunos años, él y su familia sufrieron un accidente automovilístico del que salieron ilesos. En agradecimiento a la Virgen de la Inmaculada Concepción, a quien atribuye haberles salvado la vida, asumió el compromiso de organizar el gremio durante ocho años consecutivos. Actualmente cumple su séptimo año al frente.

Nacido en Holbox, pero kantunilkense por devoción y tradición, Ávila explicó que la preparación de la festividad dura un año completo. En su casa, las novenas en honor a la patrona comienzan el 27 de noviembre a las siete de la noche.

Para la celebración, los 14 socios confirmados hasta el momento aportan medio cerdo cada uno, mientras que él sacrifica tres animales completos por su cuenta.

El 5 de diciembre por la mañana ofrecen chicharrones e higadilla a los asistentes, y al día siguiente sirven el tradicional relleno negro, acompañado de música de teclado para el disfrute de la comunidad. El organizador invitó a las familias del pueblo a acompañar a la familia Ávila Argaez durante los festejos.

Los organizadores utilizan parte de sus salarios y ahorros para financiar las actividades, mientras mantienen abiertas las puertas de sus casas para ofrecer comida gratuita a habitantes y visitantes / Luis Enrique Cauich

Decenas de cerdos para alimentar a los asistentes

Durante los días de feria en Kantunilkín se sacrifican entre 20 y 50 cerdos diarios en los domicilios de diputados y gremistas.

Tan solo el gremio de los chicleros, considerado el más numeroso de la ciudad y cuya celebración corresponde al 7 de diciembre, puede llegar a sacrificar hasta 60 animales en una sola jornada.

Cada cerdo representa una inversión de entre 3 mil y 5 mil pesos en el mercado local, un gasto adicional para quienes asumen la organización de las actividades y la preparación de alimentos para los asistentes.

Para conocer las cifras exactas de animales sacrificados y las condiciones sanitarias del proceso, se buscó la postura de la encargada del rastro municipal, María Osorio; sin embargo, no fue posible localizarla en su oficina ni obtener su declaración.

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Del corte del ceibo a la procesión

Las actividades religiosas más importantes comenzarán el 30 de noviembre a las cinco de la mañana, cuando miles de feligreses se reunirán en la parroquia para cantar las mañanitas y presenciar la tradicional bajada de la Virgen de su nicho.

Por la tarde se realizará el corte del ceibo, una de las actividades más arraigadas de la celebración. Cientos de habitantes, entre vaqueros, diputados de la feria, autoridades y civiles, participan en el traslado del enorme árbol desde el lugar donde es cortado hasta la iglesia de la Inmaculada Concepción y, posteriormente, al coso taurino de la colonia Expo, donde finalmente es sembrado. Esta actividad da paso al baxa wakax o juego del toro, en el que participan los propios habitantes.

Por la noche, diputados, gremistas y autoridades parten de la casa del primer diputado de la feria o del representante del grupo hacia la iglesia. Posteriormente, se dirigen al domo principal del centro de la ciudad, donde se realiza la inauguración formal con una alborada amenizada por orquestas de Yucatán.

El 8 de diciembre, a las 10 de la mañana, se realizará la gran procesión de la imagen por el primer cuadro de Kantunilkín, acompañada de rezos en lengua maya y música tradicional. Al concluir el recorrido, la Virgen regresará a su nicho a la medianoche ante la mirada de cientos de creyentes.

Por la noche, habitantes y visitantes acuden a la iglesia para encender velas como muestra de agradecimiento y esperar el retorno de la imagen. Aunque con este acto concluyen las actividades religiosas, la feria continuará hasta el 12 de diciembre, cuando se realiza la última corrida de toros o charlotada.

Durante esos días, el primer cuadro de la ciudad se llena de juegos mecánicos y puestos de comida, ropa y juguetes. También se organizan bailes populares en los que participan habitantes y visitantes, quienes encuentran en la feria un espacio de convivencia pese a las dificultades económicas.