CHAN CENOTE, Tizimín.– A más de 12 años de gestiones y espera, la comunidad de Chan Cenote, en Tizimín, dio un paso importante hacia un mejor desarrollo educativo con la colocación de la primera piedra del Telebachillerato Comunitario Chan Cenote 1 y 2, una obra que permitirá a las nuevas generaciones de jóvenes acceder a mejores oportunidades de preparación académica.

Agradecimientos especiales

En la ceremonia de inicio estuvo presente el secretario del Ayuntamiento de Tizimín, Edgar Moisés Rivero Cob, quien agradeció la invitación del comité del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) y destacó la importancia de concretar este proyecto, que representa mucho más que la construcción de aulas: significa abrir oportunidades de igualdad, desarrollo y prosperidad para la juventud.

Destacó que esta institución federal fue de las primeras en impulsar la construcción de este plantel educativo.

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Asimismo, recordó que el FAISPIAM es un programa impulsado por el Gobierno de México que, en coordinación con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) y con el respaldo del Ayuntamiento de Tizimín, hizo posible la construcción del telebachillerato de esta comunidad.

Rivero Cob también resaltó el acompañamiento del Ayuntamiento en las gestiones realizadas ante diversas instancias, entre ellas la Secretaría de Educación estatal, el Registro Agrario Nacional (RAN) y la Procuraduría Agraria, para avanzar en la consolidación de esta demanda comunitaria.

Futuro en la educación

El funcionario recordó que Chan Cenote ocupa un lugar relevante en la historia de la región oriente de Yucatán y señaló que la educación representa una nueva vía para avanzar hacia una sociedad con mayores oportunidades y condiciones de igualdad para todos.

Con la construcción del nuevo plantel, las y los jóvenes de Chan Cenote tendrán la oportunidad de cursar sus estudios de nivel medio superior en instalaciones dignas, sin tener que enfrentar las mismas dificultades de traslado y condiciones económicas que anteriormente limitaban sus posibilidades de continuar preparándose.

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La colocación de esta primera piedra representa, así, un avance significativo para una comunidad que durante más de una década mantuvo viva la esperanza de contar con su propio espacio educativo.

Un nuevo capítulo

Este acontecimiento cobra un significado especial para esta población, cuya historia está ligada a los acontecimientos de la Guerra de Castas, ocurridos en el estado hace aproximadamente 180 años.

Hoy, la comunidad comienza a escribir un nuevo capítulo, esta vez teniendo a la educación como principal herramienta de transformación social.

A casi 200 años de una historia marcada por la lucha social, Chan Cenote comienza a construir un futuro distinto, en el que la educación se convierte en una herramienta fundamental para abrir caminos de igualdad, desarrollo y mejores oportunidades para las nuevas generaciones, que pueden impulsar el nombre de la comunidad y convertirla en un referente estatal.