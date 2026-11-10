Mujer se hace viral por frenar una pelea callejera con un palo de escoba y regañar a su acompañante

En las redes sociales, una mujer se ha hecho viral por frenar una pelea callejera entre dos hombres, esto usando solamente un palo de escoba que tenía en cajuela, lo que causó muchas reacciones en las plataformas digitales.

El video se hizo viral por la forma en que la mujer tomó para poder detener la pelea que estaban protagonizando dos hombres en la vía pública y no tenían la intención de detenerse.

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Mujer se hace viral por frenar una pelea con un palo de escoba

De acuerdo con las versiones que se tienen, la mujer estaba cerca de uno de los vehículos involucrados en el problema, cuando de un momento a otro, observó que la persona que iba con ella estaba en la pelea con otro hombre.

En ese momento, la mujer fue a la parte de su cajuela para sacar un palo de escoba y poder usarlo como herramienta para frenar la pelea que estaba teniendo su acompañante.

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Usando el palo de escoba para golpear a la persona que estaba atacando a su compañero, la situación sorprendió a los involucrados, por lo que poco a poco fueron bajando la intensidad de su pelea.

¡De manera inesperada! Una mujer intervino en plena calle para frenar a golpes una pelea campal entre dos hombres en la CDMX, utilizando un palo para terminar con la disputa. https://t.co/nY2HWoGLe7 — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) November 9, 2026

Sin embargo, el momento más polémico fue cuando la mujer terminó la pelea y comenzó a regañar a su acompañante por estar en una pelea callejera.

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