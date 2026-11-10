Comerciante bloquea la avenida Cobá y provoca caos vial en el centro de Cancún

Un nuevo bloqueo de vialidades se registró la tarde de este martes en el centro de la ciudad, cuando una comerciante inició una protesta en la avenida Cobá, a unos metros de la entrada de la zona hotelera, donde las madres buscadoras mantienen cerrado el kilómetro cero del bulevar Kukulcán.

Por este motivo, elementos de la Dirección de Tránsito desviaron la circulación en el cruce de las avenidas Bonampak y Cobá, lo cual provocó un caos vial en la circulación de los vehículos que salen de la zona hotelera.

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El bloqueo de la avenida Cobá fue realizado frente a las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la avenida Cobá, en la esquina con la avenida Náder, en el sentido de la Bonampak a la Tulum, en donde una comerciante que tenía un puesto ambulante inició una protesta, por el desalojo que sufrió desde el 2023 del punto de venta que tenía asignado en la vía pública.

De esta manera, la comerciante instaló una mesa en medio de la avenida, frente a la FGE, lo que obligó el cierre de la circulación.

Por este motivo, la Dirección de Tránsito Municipal anunció la aplicación de un dispositivo vial para desviar la circulación en esta zona, lo que complicó aún más la circulación en las inmediaciones de la entrada de la zona hotelera.