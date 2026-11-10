Pesca en Yucatán enfrenta retrasos en permisos; 30% de la flota no puede salir al mar

El retraso en la expedición de permisos de pesca y la falta de un capitán titular en el Puerto de Abrigo de Yucalpetén mantienen en una situación de incertidumbre a una parte importante del sector pesquero organizado de Yucatán, cuyos representantes denunciaron que la acumulación de trámites y la falta de respuestas de las autoridades están afectando directamente la actividad productiva y los ingresos de cientos de familias.

Durante una rueda de prensa realizada este martes en las instalaciones de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca) en Yucatán, el gerente del organismo, Felix Luna, acompañado de dirigentes de distintas agrupaciones pesqueras como la señora Ana María Pech, Ana María Frias y otro dirigentes, expuso una serie de inconformidades relacionadas principalmente con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y la Secretaría de Marina.

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Uno de los principales señalamientos fue el prolongado retraso en la entrega de permisos de pesca, pese a que los solicitantes aseguran haber cumplido con los requisitos y procedimientos establecidos. De acuerdo con los representantes del sector, esta situación mantiene actualmente alrededor del 30 por ciento de la flota pesquera estatal sin posibilidades de salir a trabajar, debido a que no cuenta con la documentación necesaria para operar.

Como respaldo a sus denuncias, durante el encuentro fueron expuestos casos relacionados con la Fuente Sea Food, el pulpero Javier Jesús León López, Pulperos Costeños y Juan Selem, cuyos trámites ante Conapesca forman parte de las problemáticas que, aseguran, continúan sin resolverse y reflejan las dificultades que enfrentan los productores para mantener sus embarcaciones en actividad.

Otro de los asuntos abordados fue la situación administrativa de la Capitanía de Puerto de Yucalpetén, que, según señalaron, lleva aproximadamente seis meses sin contar con un titular, dependiendo únicamente de un encargado interino que no tiene facultades para resolver determinados procedimientos y trámites que requieren la intervención del capitán oficialmente nombrado.

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Esta condición ha generado atrasos en distintas gestiones relacionadas con la operación de las embarcaciones y la documentación de sus tripulaciones. A ello se suma el cambio en los requerimientos de preparación y acreditación para el personal de máquinas, pues el grado de tercer maquinista habría quedado obsoleto, obligando a quienes cuentan con esa categoría a realizar los procedimientos correspondientes para ascender a segundo maquinista.

Los dirigentes esperan que esta situación pueda atenderse durante el próximo periodo de veda, en febrero y marzo, cuando consideran que existiría una oportunidad para regularizar la documentación y los grados correspondientes sin afectar directamente las jornadas de captura.

Las consecuencias de estos problemas administrativos también se reflejan en los resultados de la temporada de pulpo. Los representantes pesqueros señalaron que hasta el momento apenas se han alcanzado alrededor de 18 mil toneladas de captura, frente a una cuota o expectativa de 30 mil toneladas, una diferencia de 12 mil toneladas que consideran prácticamente imposible de recuperar durante el tiempo restante de la temporada.

A su consideración, la combinación de restricciones operativas, embarcaciones que permanecen sin poder salir al mar y la falta de respuestas oportunas de las autoridades ha limitado el aprovechamiento de la temporada, poniendo en riesgo los ingresos de pescadores, armadores y trabajadores vinculados con esta actividad.

Ante este panorama, el sector pesquero organizado hizo públicos sus reclamos para exigir que Conapesca agilice la resolución de los permisos pendientes y que la Secretaría de Marina atienda el nombramiento de un capitán titular para Yucalpetén, al considerar que la continuidad de estas condiciones repercute no solamente en los empresarios y propietarios de embarcaciones, sino en toda la cadena económica que depende de la pesca en Yucatán.