UIF congela cuentas de juez mexicano detenido en Colombia por presunto soborno de 2 millones de dólares

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias del juez federal mexicano Luis Benítez Alcántara, detenido en Colombia a petición de Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por presuntamente recibir un soborno de dos millones de dólares para favorecer la liberación de un operador del narcotráfico.

La medida administrativa obliga a las instituciones financieras mexicanas a inmovilizar las cuentas y otros instrumentos financieros a nombre del funcionario mientras continúan las investigaciones.

¿Por qué Estados Unidos acusa al juez Luis Benítez Alcántara?

El Departamento de Justicia estadounidense informó el pasado 5 de noviembre que el juez fue detenido en Colombia por su presunta participación en una operación para liberar a Andrew Clark, ciudadano canadiense vinculado con una organización internacional dedicada al tráfico de cocaína.

Según la acusación, Benítez Alcántara habría recibido aproximadamente dos millones de dólares para ordenar la liberación de Clark en febrero de 2025.

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El canadiense es identificado por las autoridades estadounidenses como uno de los principales colaboradores de Ryan James Wedding, exatleta olímpico señalado como presunto líder de una red transnacional de narcotráfico.

El juez enfrenta nueve cargos relacionados con su presunta intervención para favorecer al acusado. Estados Unidos anunció que solicitará su extradición desde Colombia.

¿Qué investigaciones enfrenta el juez mexicano?

Benítez Alcántara cuenta con una trayectoria de ocho años como juez federal del sistema penal acusatorio.

Durante su carrera participó en procesos judiciales relacionados con el caso Pegasus, la Estafa Maestra y las investigaciones contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

Por su parte, el Tribunal de Disciplina Judicial informó que el juzgador acumulaba cuatro investigaciones administrativas previas, a las que se sumó un quinto expediente después de conocerse la acusación estadounidense.

Las indagatorias están a cargo del Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas.

Mexican judge arrested after U.S. charges him of accepting $2M bribe in case linked to former Olympian Luis Benítez Alcántara allegedly released Ryan Wedding's second-in-command during extradition proceedings in Mexico City https://t.co/LQkLIPWgIY — Joseph Schwartz (@JJS4Tweet) November 10, 2026

¿Qué implica el bloqueo de cuentas ordenado por la UIF?

La inclusión en la lista de personas bloqueadas impide al juez disponer de los recursos financieros sujetos a la medida.

Sin embargo, el congelamiento constituye una acción administrativa preventiva y no representa una sentencia ni acredita responsabilidad penal.

Mientras se desarrollan los procedimientos en México, las autoridades estadounidenses buscan que Benítez Alcántara sea extraditado para enfrentar los cargos formulados en su contra.

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