Humo del basurero de Yaxkukul sigue desplazándose al Norte de Mérida; advierten posibles afectaciones por bruma

El humo generado por el incendio del basurero municipal de Yaxkukul continúa presente al Norte de Mérida y podría desplazarse hacia la capital yucateca durante la tarde de este martes, debido a un cambio en la dirección del viento, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy).

De acuerdo con el monitoreo satelital de la dependencia, todavía se observa una concentración de humo en la zona, mientras bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) permanecen en el lugar realizando labores para sofocar el incendio.

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Procivy advirtió que, debido a las condiciones del viento, se espera que durante la tarde el humo se desplace y genere condiciones de bruma en Mérida y municipios aledaños.

Esto podría ocasionar una reducción de la visibilidad y la presencia de partículas de humo en el ambiente.

Recomendaciones ante el humo del incendio de Yaxkukul

Ante esta situación, las autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones, especialmente a quienes se encuentren en las zonas donde se perciba humo.

Entre las principales recomendaciones se encuentran evitar actividades físicas intensas al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas si el humo llega a las viviendas y buscar espacios con aire limpio en caso de presentar irritación en los ojos, tos o dificultad para respirar.

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También se pide prestar especial atención a niñas y niños, personas adultas mayores, embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o del corazón.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y recuerdan que, si alguna persona presenta dificultad para respirar o dolor en el pecho, debe solicitar atención de emergencia a través del número 9-1-1.