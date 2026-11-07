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Se armó la bronca en el Clásico Capitalino: América y Pumas se olvidan del balón y terminan a empujones

El partido de la Jornada 16 del Apertura 2026 comenzó con dos goles y terminó encendiendo los ánimos tras un enfrentamiento entre jugadores de ambos equipos

Por Redacción Por Esto!

7 de nov de 2026

1 min

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Jugadores de América y Pumas protagonizaron un conato de bronca durante el Clásico Capitalino de la Jornada 16 del Apertura 2026
Jugadores de América y Pumas protagonizaron un conato de bronca durante el Clásico Capitalino de la Jornada 16 del Apertura 2026

El Clásico Capitalino entre América y Pumas no solo estuvo marcado por los goles y la intensidad dentro de la cancha.

Durante los primeros minutos del encuentro correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2026, los jugadores de ambos equipos protagonizaron un conato de bronca que rápidamente llamó la atención de los aficionados y comenzó a circular en redes sociales.

El momento más tenso ocurrió en el mediocampo del Estadio Olímpico Universitario, cuando Kevin Álvarez, lateral de las Águilas, y el futbolista auriazul César “Chino” Huerta comenzaron una discusión que pasó de los reclamos verbales a los empujones.

La situación no tardó en involucrar a otros jugadores, quienes se acercaron para respaldar a sus compañeros y terminaron formando un tumulto en plena cancha.

Entre jalones, reclamos y empujones, el ambiente del clásico subió de temperatura antes de que se cumpliera la primera media hora de juego.

De acuerdo con las imágenes que comenzaron a compartirse en redes sociales, el altercado inició con un intercambio de palabras entre Kevin Álvarez y el “Chino” Huerta. Sin embargo, la discusión escaló cuando ambos futbolistas tuvieron un contacto físico.

Los compañeros de América y Pumas intervinieron casi de inmediato, provocando que varios jugadores se reunieran alrededor de los protagonistas.

El episodio dejó una de las escenas más comentadas del encuentro, pues por unos instantes la atención dejó de estar en el balón y se concentró en los reclamos entre ambos conjuntos.

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