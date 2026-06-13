Falta de señalización y exceso de velocidad elevan riesgos en la carretera 184

La falta de señalización en el tramo sinuoso de la Carretera Federal 184, José María Morelos-Polyuc, el exceso de velocidad y el pavimento mojado provocaron que durante la temporada de lluvias se registren más percances vehiculares con personas lesionadas de gravedad y cuantiosos daños materiales en ese sector, señaló Germán Pineda Castillo, coordinador del área de Bomberos de esta ciudad. Ante ello, exhortó a los automovilistas a transitar con extrema precaución por ese trayecto.

Indicó que el riesgo de sufrir un percance en la zona de curvas aumenta considerablemente cuando los conductores no disminuyen la marcha ni adoptan medidas preventivas durante las precipitaciones.

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Comentó que quienes circulen por el tramo de la primera recta deben comenzar desde ese punto a reducir la velocidad, manteniéndola entre 60 y 80 kilómetros por hora para ingresar con mayor seguridad al área sinuosa.

Expuso que muchos automovilistas entran a la zona de curvas a más de 100 kilómetros por hora debido a que no existe señalética que indique el límite permitido. Esa situación ha provocado que pierdan el control de sus unidades.