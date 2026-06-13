Liberan la Vía Corta a Mérida tras acuerdos con autoridades y trabajos de la CFE

Bacalar, 13 de junio. Luego de varias horas de tensión y bloqueo, la carretera federal 293, conocida como la Vía Corta a Mérida, fue liberada por la tarde de este sábado por pobladores de las comunidades de Progreso, Iturbide, Margarita Maza de Juárez y La Pantera.

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El cierre, que inició desde la mañana, se había convertido en un punto crítico de conflicto debido a las constantes fallas en el suministro eléctrico. Los habitantes decidieron levantar las barricadas tras la intervención del subsecretario de Gobierno, Nabil Eljure Terrazas, quien encabezó un proceso de diálogo directo con los inconformes, logrando acuerdos iniciales para atender sus demandas.

Durante el bloqueo, los pobladores colocaron piedras, troncos, motocicletas y formaron vallas humanas para impedir el paso de automóviles particulares, unidades de carga y autobuses. La medida generó largas filas de vehículos y afectó de manera significativa la movilidad en una de las principales vías de comunicación entre Quintana Roo y Yucatán.

Los manifestantes argumentaron que sus comunidades habían permanecido hasta cinco días consecutivos sin energía eléctrica, además de enfrentar variaciones constantes de voltaje que provocaron daños en aparatos electrodomésticos y pérdidas económicas en pequeños negocios.

La presión social derivó en la llegada de cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que comenzaron labores inmediatas en la zona para reparar las fallas denunciadas. Los habitantes señalaron que mantendrán vigilancia sobre los trabajos y que esperan una solución definitiva, pues consideran que los apagones prolongados han deteriorado la calidad de vida de las familias y generado un ambiente de incertidumbre en la región.

La reapertura de la carretera representa un alivio para transportistas, turistas y automovilistas que dependen de esta vía para conectar el sur de Quintana Roo con Yucatán. El flujo vehicular comenzó a restablecerse de manera paulatina.

Los pobladores reiteraron que su movimiento es pacífico y que la decisión de liberar la vía responde al compromiso de no perjudicar a quienes transitan por la zona sin relación con la disputa contra la paraestatal. Sin embargo, advirtieron que, de no cumplirse los acuerdos alcanzados, podrían retomar las medidas de presión en los próximos días.

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JGH