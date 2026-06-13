Clima en Campeche 14 de junio: Pronostican lluvias fuertes por potencial ciclónico en el Golfo

Debido a una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico, aunada a una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera localizada sobre el Occidente del Golfo de México, en interacción con abundante inestabilidad atmosférica, en el Estado de Campeche se mantendrá el potencial de inestabilidad con lluvias de moderadas a fuertes.

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Lo anterior, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), favorecerá al desarrollo de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes entre los 50 y los 75 milímetros de altura, acompañadas por vientos de componente del Este y Sureste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas desde 30 hasta 50 kilómetros en la región.

Asimismo, las temperaturas continuarán de calurosas a cálidas durante el día y la tarde, alcanzando como punto máximo los 36 grados, mientras que, con las lluvias vespertinas, el ambiente se tornará más templado con una mínima de 22 grados en la noche y por el transcurso de la madrugada.

Todo lo mencionado anteriormente deriva de la afluencia de aire marítimo proveniente desde el Mar Caribe y de un canal de bajas presiones extendido por el Sur de la Península de Yucatán, efectos que mantendrán las condiciones atmosféricas inestables sobre el Estado de Campeche, favoreciendo así que continúe el potencial de lluvias de ligeras a moderadas con algunas ocasionalmente fuertes o muy fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y rachas de viento.

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JGH