Accidente entre taxi y motocicleta moviliza cuerpos de emergencia en San Francisco, Valladolid

En la calle 12 con 47, de la colonia San Francisco, se registró durante la noche un accidente de tránsito, donde se vieron involucrados una motocicleta y un taxi, hecho que generó la movilización de cuerpos de seguridad y emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, tras el percance vecinos y personas que transitaban por la zona dieron aviso inmediato a los números de emergencia, lo que permitió la rápida llegada de elementos de la Policía Municipal.

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Los oficiales arribaron al lugar en calidad de primeros respondientes, con el objetivo de brindar apoyo a los involucrados, asegurar el área y evitar que se registrara otro incidente mientras se desarrollaban las labores de auxilio.

Minutos más tarde, personal de la Cruz Roja Mexicana llegó al sitio para valorar el estado de salud de las personas involucradas en el accidente. Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria y realizaron una revisión médica para descartar lesiones de gravedad o determinar si era necesario el traslado a un hospital.

Hasta el cierre de esta edición, no se han dado a conocer de manera oficial las causas exactas que originaron el choque entre ambas unidades. Tampoco se ha informado sobre el estado de salud definitivo de los involucrados, aunque las autoridades continuaron con las diligencias correspondientes durante la noche.

Serán las autoridades policiacas, mediante el peritaje correspondiente, quienes determinen cómo ocurrieron los hechos y deslinden responsabilidades entre el conductor del taxi y el motociclista.