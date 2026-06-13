Prestadores náuticos suspenden pagos en marina de Cozumel

Prestadores de servicios náuticos en Cozumel suspendieron el pago de cuotas por los espacios en la marina como medida de presión ante la falta de un acuerdo formal con la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona). Los trabajadores señalaron que la dependencia no ha ofrecido condiciones definidas ni garantías legales que brinden certeza a sus operaciones.

La decisión se tomó después de varios meses de diálogo sin resultados concretos. Los representantes del sector afirman que su permanencia en el recinto marítimo sigue siendo incierta, a pesar de que muchos han desarrollado sus actividades en la zona durante años.

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Gabriel Canché, usuario náutico, explicó que la principal exigencia es la firma de un convenio que reconozca legalmente su estancia y establezca lineamientos transparentes. Indicó que el problema no se limita al pago de renta, sino a contar con seguridad sobre los espacios de trabajo.

Los inconformes advirtieron que mantendrán la suspensión de pagos hasta que exista un documento oficial que garantice condiciones justas para todos los ocupantes. Consideraron que la relación con la autoridad portuaria carece de claridad y certidumbre.

Juan Carlos Pech, operador de servicios turísticos marítimos, señaló que se les exige cumplir con diversas obligaciones sin recibir a cambio seguridad jurídica, situación que dificulta la planeación y estabilidad de sus negocios.

La disputa genera preocupación en un sector fundamental para la economía de Cozumel, ya que las actividades náuticas forman parte importante de la oferta turística de la isla, incluyendo recorridos, excursiones y servicios recreativos.

Jorge Morales afirmó que los trabajadores forman parte esencial de la industria turística y únicamente buscan reglas equitativas y trato justo.

Hasta ahora, las negociaciones continúan abiertas, pero sin avances significativos. Los afectados advierten que la ausencia de acuerdos podría repercutir en sus operaciones y en la calidad de los servicios ofrecidos a visitantes.

Este conflicto se suma a otros desafíos del turismo en Cozumel, donde distintos sectores han planteado la necesidad de una distribución más equilibrada de beneficios económicos y de mejores condiciones laborales.