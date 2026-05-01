¡Viaje exclusivo al Puente Nichupté! Tren Maya anuncia 20% de descuento; conoce los requisitos para viajar

Con motivo de la inauguración del Puente Nichupté y los eventos deportivos programados en Cancún, el Tren Maya anunció un 20% de descuento para las personas que viajen desde cualquier estación de Quintana Roo hacia la estación Cancún.

De acuerdo con la información difundida, la promoción estará vigente desde hoy y hasta el domingo, con el objetivo de facilitar el traslado de corredores, visitantes y ciudadanos que acudirán a presenciar la inauguración del puente o participar en el maratón.

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¿Cómo validar el descuento del 20% en el Tren Maya?

Para obtener el descuento, los corredores deberán presentar en taquilla su comprobante de inscripción a la carrera.

En el caso de quienes asistan a la inauguración del Puente Nichupté, únicamente deberán mencionar que acudirán al evento al momento de comprar su boleto.

Las autoridades indicaron que el beneficio será válido únicamente en taquillas físicas, y aplicará tanto para Tarifa México como para Tarifa Local, fortaleciendo la conectividad regional y promoviendo la asistencia a estos eventos.

Finalmente, se exhortó a los usuarios a acudir con anticipación para adquirir sus boletos y aprovechar la promoción vigente.