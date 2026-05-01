Rescate de perrito encerrado en un automóvil en plena ola de calor se hace viral en redes sociales

En distintas ciudades de Estados Unidos, se han reportado altas temperaturas, provocando que los ciudadanos busquen diferentes formas de mantenerse frescos. Pero eso no es todo, ya que varios han pedido que protección animal ponga atención a las personas que tienen mascotas.

Incluso, han pedido que se den a conocer los riesgos de dejar a los lomitos en los automóviles, mientras estos están estacionados, provocando temperaturas elevadas y condiciones extremas para los perritos.

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Además, las autoridades han detallado que aunque las ventanas de los carros permanezcan abiertas, la temperatura en el interior puede aumentar de manera significativa y poner en peligro la vida de los animales.

Perro es rescatado de automóvil en plena ola de calor

Hace poco, por medio de redes sociales comenzó a circular un video en donde se muestra un perro husky, identificado como “Odin”, quien fue dejado por sus dueños dentro de un automóvil en Houston, Texas.

Se sabe que las temperaturas registradas alcanzaron hasta 45 grados centígrados. Incluso, en las imágenes difundidas se puede observar como el animalito está tratando de sacar el hocico por el espacio que le dejaron en una de las ventanas.

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El calor intenso provocó que el animalito estuviera jadeando de manera intensa y con signos visibles de agotamiento por calor. Además, detallaron que la ventana del auto presentaba mucha baba, evidencia de que el lomito había estado mucho tiempo guardado

🇺🇸 | Un perro llamado Odin fue rescatado después de ser dejado en un auto caliente durante más de dos horas en Houston, Texas, donde la temperatura en el interior subió a 113°F. (45ºC)



La policía dice que lo encontraron jadeando fuertemente, con las ventanas cubiertas de baba… pic.twitter.com/AmTzGSdPb3 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 30, 2026

Una vez que fue rescatado Odín, las autoridades le proporcionaron, hidratación y lo colocaron en una área ventilada, también pidieron atención a los animalitos durante esta época de temperaturas elevadas.

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