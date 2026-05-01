Blindan playas de Ciudad del Carmen: Intensifican vigilancia por temporada de anidación 2026

En el marco de la temporada de anidación 2026, autoridades ambientales y de seguridad intensificaron las acciones de protección para las tortugas marinas en el Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos (APFFLT), en Campeche, mediante capacitación, coordinación interinstitucional y vigilancia en zonas de riesgo.

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La bióloga Patricia Huerta Rodríguez, responsable del Programa de Tortugas Marinas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), encabezó los trabajos de articulación con distintas dependencias para establecer estrategias conjuntas enfocadas en la conservación de estas especies. Como parte de estas acciones, se llevó a cabo una reunión en la que participaron representantes de la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, el Ayuntamiento de Carmen, la Secretaría de Seguridad Pública y la UNACAR.

Se destacó que México es uno de los países con mayor diversidad de tortugas marinas a nivel mundial, al albergar siete de las ocho especies existentes, de las cuales al menos tres arriban a la Laguna de Términos. No obstante, debido a su complejo ciclo de vida y a múltiples amenazas, estas especies se encuentran catalogadas en peligro de extinción.

En este contexto, la Comandancia del Sector Naval de Ciudad del Carmen, a solicitud de la CONANP, implementará campañas de difusión y acciones coordinadas para prevenir el comercio ilegal de productos derivados de tortuga. Asimismo, personal naval realizará recorridos de vigilancia en campamentos tortugueros y puntos de anidación considerados de alto riesgo.

De manera paralela, la SEMABICCE, en coordinación con el Consejo Consultivo Tortuguero de Campeche, llevó a cabo el Taller de Actualización de Operadores, donde se lograron avances importantes como la unificación de fichas de campo y protocolos de incubación en todo el estado, bajo la norma NOM-162-SEMARNAT-2012.

Además, se analizaron problemáticas como la erosión costera, la contaminación lumínica y acústica, así como el impacto del turismo, proponiendo soluciones para mitigar estos factores. Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener las playas de Campeche como espacios seguros para la anidación mediante el trabajo coordinado.

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JGH