A esta hora exacta arderán más de 50 municipios de Yucatán este sábado 2 de mayo

El calor en Yucatán alcanzará niveles críticos este fin de semana, con temperaturas extremas que afectarán a más de 50 municipios, incluida la ciudad de Mérida.

Autoridades estatales han emitido una alerta para que la población tome precauciones ante las condiciones climáticas que podrían representar riesgos para la salud.

De acuerdo con Protección Civil de Yucatán (Procivy), el punto más intenso del calor se registrará este sábado 2 de mayo durante un periodo específico del día, cuando la sensación térmica podría superar los 45 grados Celsius en varias regiones del estado.

¿A qué hora se sentirá el calor más intenso en Yucatán?

Procivy informó que las temperaturas más extremas se presentarán entre las 14:00 y las 16:00 horas, periodo en el que el ambiente será más sofocante en gran parte del territorio yucateco.

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Centro, Suroeste y Noroeste: sensación térmica de 44°C a 46°C

sensación térmica de Noreste y Sureste: entre 40°C y 43°C

Municipios donde se sentirá el calor extremo

Más de 50 municipios de Yucatán registrarán condiciones de calor extremo este sábado, entre ellos:

Mérida, Chocholá, Sotuta, Seyé, Santa Elena, Sanahcat, Sacalum, Peto, Oxkutzcab, Opichén, Muxupip, Muna, Mayapán, Maxcanú, Maní, Mama, Kopomá, Kantunil, Izamal, Huhí, Hoctún, Hocabá, Dzán, Tekantó, Tekal de Venegas, Tecoh, Teabo, Tahmek, Tahdziú, Suma, Sudzal, Cantamayec, Cacalchén, Bokobá, Akil, Acanceh, Abalá, Homún, Cuzamá, Motul, Chumayel, Chapab, Chacsinkín, Yaxcabá, Xocchel, Umán, Tzucacab, Tixmehuac, Tixkokob, Timucuy, Ticul, Teya, Tepakán, Tekit y Tekax.

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Recomendaciones ante el calor extremo

Ante este panorama, autoridades estatales recomiendan:

Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 14:00 y 16:00 horas

Mantenerse bien hidratado durante todo el día

Usar ropa ligera, clara y de manga larga

Proteger a niños, adultos mayores y mascotas

No dejar personas o animales dentro de vehículos cerrados

¿Seguirá el calor en Yucatán?

El pronóstico de la Protección Civil de Yucatán (Procivy) advierte que las condiciones de calor extremo podrían mantenerse en los próximos días, por lo que se exhorta a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de prevención.

Este evento climático refuerza la importancia de tomar medidas para evitar golpes de calor y deshidratación, especialmente en una de las regiones más calurosas del país durante esta temporada.