Comerciantes del mercado Pedro Sainz exigen mayor seguridad

Luego del aseguramiento de un indigente que generó alerta al ingresar con un arma de juguete al mercado principal “Pedro Sainz de Baranda”, donde laboran cerca de 500 locatarios y mil huacaleritas, algunos comerciantes señalaron que la respuesta policial no siempre es la mejor o inmediata.

Indicaron que, en casos como reportes de robo en los establecimientos, los elementos de seguridad tardan en llegar, por lo que sufren afectaciones económicas mermando sus ingresos.

Los vendedores Pablo Can, Carla Puc, Rosa Sánchez y Candy Mut coincidieron en que hace falta mayor presencia policial en la central de abastos, ya que en ocasiones se han visto obligados a protegerse por cuenta propia para evitar afectaciones en su negocio.

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Un ejemplo es la ciudadana Rosa Sánchez, quien denunció haber sido víctima en tres ocasiones de “amantes de lo ajeno” en el último mes, con pérdidas importantes en su establecimiento.

Por su parte, Carla Puc y Candy Mut señalaron que han empleado medidas fuera de lo tradicional para que la policía llegue rápido, como marcar al 911 y advertir que, si no llega una patrulla pronto, no responderían por la integridad del “delincuente”.

En cuanto a la Dirección de Mercados y Rastro del Ayuntamiento de Campeche, a cargo de Víctor Aguirre Montalvo, destacó que han emitido oficios a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) para solicitar mayor presencia de elementos en apoyo a los locatarios y visitantes.

Señaló que en la central de abastos de la capital hay registro de entre 5 mil y 10 mil personas en una sola jornada, dependiendo del día o de fechas especiales.

Agregó que cuentan con inspectores y un sistema de videovigilancia para reportar cualquier situación a la autoridad, material que sirve como evidencia cuando los ciudadanos interponen una denuncia.