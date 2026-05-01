Entra en vigor acuerdo UE-Mercosur: crea mercado de 700 millones y elimina 90% de aranceles

La Unión Europea y el bloque sudamericano Mercosur comenzaron a aplicar de manera provisional su acuerdo de libre comercio, uno de los más ambiciosos a nivel global, tras más de dos décadas de negociaciones.

El pacto, que involucra a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, da origen a un mercado de aproximadamente 700 millones de consumidores y contempla la eliminación de más del 90 por ciento de los aranceles entre ambas regiones.

¿Qué implica el acuerdo entre la UE y Mercosur?

La implementación del acuerdo marca un cambio relevante en el comercio internacional, al facilitar el intercambio de bienes y servicios entre Europa y Sudamérica.

Autoridades europeas señalaron que esta medida permitirá a empresas acceder a nuevos mercados, al tiempo que ofrece mayor certidumbre para inversionistas.

El valor estimado del acuerdo asciende a 22 billones de dólares, consolidándose como uno de los mayores tratados comerciales en términos de reducción arancelaria.

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Sectores que se verán beneficiados

Entre los principales sectores beneficiados destacan el automotriz, farmacéutico, tecnológico y vinícola en el caso europeo, cuyos productos comenzarán a reducir sus impuestos de exportación de manera gradual.

Por ejemplo, los aranceles a vehículos, actualmente de hasta 35 por ciento, desaparecerán progresivamente en un plazo de entre 15 y 18 años.

En sentido contrario, los países de Mercosur tendrán mayores facilidades para exportar productos agroalimentarios como carne, azúcar, cítricos, miel y pollo, aunque bajo cuotas específicas para evitar desequilibrios en el mercado europeo.

Debate político y críticas al acuerdo

A pesar de los beneficios económicos proyectados, el acuerdo ha generado divisiones dentro de Europa. Países como Alemania y España lo respaldan, al considerar que fortalecerá la economía frente a tensiones comerciales globales.

Sin embargo, naciones como Francia han expresado su preocupación por el impacto en el sector agrícola, ante el incremento de importaciones a bajo costo.

Además, grupos políticos y ambientalistas han advertido sobre posibles efectos negativos en la producción local y en la conservación de ecosistemas, como la selva amazónica.

I would like to thank each of you for your commitment to the EU-Mercosur agreement.@SantiPenap 🇵🇾@JMilei 🇦🇷@LulaOficial 🇧🇷@OrsiYamandu 🇺🇾

And dear @eucopresident



Together we send a powerful message to the world.



That openness and partnership create prosperity for all. pic.twitter.com/c9FeVkvw6K — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 1, 2026

Aplicación provisional y futuro del acuerdo

El tratado se encuentra en fase provisional mientras se resuelve su aprobación definitiva por parte del Parlamento Europeo, un proceso que podría extenderse por varios años.

En caso de ser rechazado, el acuerdo dejaría de aplicarse; no obstante, la Comisión Europea mantiene su apuesta por demostrar sus beneficios económicos en el corto plazo.

La entrada en vigor de este pacto redefine las relaciones comerciales entre ambas regiones y coloca a la UE y Mercosur en el centro del comercio global.

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