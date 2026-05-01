Todo sobre Picus en Xmatkuil: hora del concierto, sede y camiones gratis en Mérida

Este sábado 2 de mayo el grupo infantil Picus se presentará en la Feria de la Niña y el Niño que se llevará a cabo en el recinto ferial de Xmatkuil al Sur de la ciudad de Mérida.

Las actividades comenzarán este mismo sábado, donde se realizarán actividades educativas para todas las familias, espectáculos infantiles y regalos para los menores.

Habrá una gran cartelera de actividades que se realizarán hasta el 9 de mayo, donde el acceso y transporte a Xmatkuil será completamente gratis.

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Picus en Xmatkuil

El grupo infantil Picus conformado por Luigi, Anthony y Dominick, se presentarán este sábado 2 de mayo en la Feria de la Niña y el Niño del recinto Xmatkuil.

Las actividades comenzarán desde las 5:00 de la tarde con presentaciones infantiles y de payasos en el foro infantil.

Será a las 20:00 horas cuando inicie el concierto de Picus en el Centro de Espectáculos Montejo, donde el acceso será libre.

Transporte a la Feria de la Niña y el Niño

Del 2 al 9 de mayo se llevará a cabo la Feria de la Niña y el Niño, así como la Fiesta de Mamá, en el recinto ferial de Xmatkuil, por lo que habrá transporte gratuito para todas las familias.

Así lo anunció el DIF Yucatán en coordinación con la Agencia de Transporte del Estado, con tres rutas que partirán desde el Centro, Oriente y Poniente de la ciudad.

Además, las rutas tendrán distintos paraderos a lo largo del recorrido, donde se podrá abordar de fora gratuita.

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Ruta Centro: Horario de 15:00 a 23:10 horas. Domingo 3 de mayo desde las 12:00 horas

Salida: calle 54 por 67 y 65

Primer paradero: Calle 50 por 93

Segundo paradero: Calle 50 por 107, colonia Santa Rosa

Tercer paradero: Calle 50 por Circuito Colonias, colonia Cinco Colonias

Cuarto Paradero: Bodega Aurrerá 50 Sur

Quinto Paradero: Calle 50 por Anillo Periférico

Ruta Oriente: Horario de 15:00 a 23:10 horas. Domingo 3 de mayo desde las 12:00 horas

Salida: CETRAM Oriente

Primer paradero: Kanasín

Segundo paradero: San Haroldo II

Tercer paradero: Xmatkuil

Ruta Poniente: Horario de 15:00 a 23:10 horas. Domingo 3 de mayo desde las 12:00 horas