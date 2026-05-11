Julión Álvarez es golpeado en la cara en pleno show | VIDEO

El cantante de regional mexicano Julión Álvarez se volvió tendencia tras sufrir un percance durante su presentación en el Palenque de Metepec, Estado de México. Y es que; el famoso artista fue golpeado en la cara en medio de su presentación, momento que fue captado en video por gran parte del público.

El incidente ocurrió mientras el intérprete de "Terrenal" realizaba su show y, de manera inesperada, un ramo de flores lanzado desde las gradas lo impactó directamente en el rostro. Un accidente que generó risas entre algunos de los asistentes y sorpresa para el artista que tuvo que detener un momento su presentación.

Así fue como Julión Álvarez fue golpeado en la cara en pleno show

El suceso tuvo lugar mientras Julión interpretaba el tema "Cuando te amé". En los videos que circulan en redes, se observa cómo un arreglo de rosas vuela desde el público con una velocidad considerable. Debido a la rapidez del lanzamiento y a que el cantante estaba concentrado en su show, no logró esquivarlo, recibiendo el golpe de lleno en la cara.

Lejos de molestarse o abandonar el escenario, el "Rey de la Taquilla" demostró su profesionalismo. Tras el impacto, Julión se mostró visiblemente sorprendido y detuvo su canto por apenas unos segundos para recuperarse del susto y "tomar aire". Posteriormente, continuó con el concierto manteniendo la calma, gesto que fue aplaudido por los fans.

🚨🌹 JULIÓN ÁLVAREZ TERMINA GOLPEADO EN PLENO PALENQUE 😱😳



El cantante #JuliónÁlvarez vivió un momento inesperado durante su presentación en el Palenque de #Metepec, #Edomex, cuando alguien del público le aventó un ramo de rosas directo al rostro.

El golpe fue tan fuerte que el… pic.twitter.com/LG5SUjTJy0 — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) May 10, 2026

Hasta el momento, ni el cantante ni su equipo de representación han emitido un comunicado oficial sobre posibles lesiones, aunque todo indica que el incidente no pasó de un fuerte susto y un golpe momentáneo que se volvió viral en redes sociales.

Reacción de los usuarios al golpe que recibió Julión Álvarez

El video del golpe se volvió viral rápidamente, generando una ola de comentarios, muchos usuarios bromearon sobre la intensidad del cariño de sus fans, mientras que otros exigieron mejores medidas de seguridad en los escenarios de formato circular para poder proteger a los artistas de este tipo de accidentes.

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