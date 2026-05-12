Yorid Rosado asegura que su tía inventó los molletes de Sanborns.

La noticia sobre Yordi Rosado y los molletes ha vuelto a cobrar fuerza recientemente, aunque la anécdota original se contó hace un tiempo en su programa de entrevistas con el grupo Pandora, el tema resurgió con fuerza debido al Festival del Mollete 2026 de Sanborns.

El comunicador comentó en el programa que el famoso platillo de la cadena fue creado por una tía suya. Estos comentarios no han pasado desapercibidos pues han vuelto a ganar notoriedad en redes sociales debido a que el comunicado asegura que la creación del platillo fue idea de su familia.

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¿Por qué Yordi Rosado dice que su tía inventó los molletes de Sanborns?

Según relató Yordi en la entrevista, su tía abuela trabajaba como mesera en el icónico Sanborns de los Azulejos en el Centro Histórico de la CDMX. De acuerdo con la historia; durante su hora de comida, su tía no tenía nada preparado y pidió permiso para usar un bolillo y ponerle frijoles.

Un comensal vio lo que ella estaba comiendo y le pidió al gerente que le sirvieran exactamente lo mismo. Tras días de asistir y solicitar este platillo, el comensal sugirió que le añadieran queso, y así, según la versión de Yordi; nacieron los molletes tal como aparecen hoy en el menú.

@yordirosadoo Mi tía desde el cielo viendo que gracias a ella existe el Festival del Mollete 😌✨ Con sus frijolitos deliciosos y su quesito gratinado 🧀 #humor ♬ sonido original - Yordi Rosado

En el video, Yordi afirma que gracias a ese "accidente" de su tía existe hoy el popular Festival del Mollete, que este año ha ganado muchísima relevancia, incluyendo el regreso de platos como los "tecolotes". La historia se volvió viral nuevamente porque el propio Yordi publicó un video en sus redes sociales bromeando con el asunto.

Reacción de los usuarios ante la historia de Yordi

Los usuarios no tardaron en reaccionar con humor, apodándolo el "Yordi Higareda", comparándolo con Martha Higareda por sus anécdotas que parecen sacadas de una película.

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