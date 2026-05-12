Coronan a Michelle Morales como la reina de la Feria de Tenabo 2026

Michelle Alejandra Uc Morales fue coronada reina de la Feria de Tenabo por la presidenta municipal Mariela Sánchez Espinoza, en compañía de autoridades del Estado. Antes de la ceremonia, se cortó el listón inaugural de la feria frente al Parque Principal.

En este evento estuvo como invitado el presbítero José Guadalupe Pérez Mendoza, que celebró la continuidad de esta tradición que lleva nueve décadas.

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En el corte del listón figuraron artesanos de Calkiní y Dzitbalché quienes ocupan los stands de la parroquia, en donde ofrecen ropa típica, sombreros, collares con chapa de oro, miel y otros artículos.

Ante cientos de asistentes Michelle Alejandra hizo la pasarela tradicional, con lo que Tenabo tiene dos embajadoras (la de los ganaderos y la de los palqueros) y una reina que estarán brindando alegría en toda la feria.