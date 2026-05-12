Fallece tercera persona involucrada en el pleito de tierras en comunidad de Juan de la Barrera, Campeche

Tras cuatro días de haber sido ingresado al área de urgencias médicas del hospital IMSS-Bienestar Janell Romero Aguilar, un hombre que fue lesionado con arma de fuego por un supuesto pleito de tierras en la comunidad de Juan de la Barrera, perteneciente al municipio de Escárcega, falleció esta tarde por complicaciones de salud. La situación fue reportada por personal de trabajo social a la Vicefiscalía Regional del Estado.

Cabe recordar que, el hecho se suscitó este sábado en la madrugada, cuando el ahora occiso era encargado de un rancho y junto con su hermano fueron sorprendidos por su sobrino, quien llevaba una escopeta y luego de discutir detonó el arma de fuego, logró lesionar a ambos, pero uno de ellos respondió la agresión.

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El sujeto hirió al sobrino que le causó la muerte de manera instantánea, posteriormente, los hermanos fueron trasladados en un vehículo particular al hospital IMSS-Bienestar “Janell Romero Aguilar”, pero durante el trayecto uno de los hermanos falleció cerca de la colonia rural Miguel Hidalgo y Costilla, ubicada sobre la carretera federal Escárcega-Champotón, a escasos kilómetros de la cabecera municipal de Escárcega.

Mientras que el cuerpo de uno de los hermanos quedó abandonado en la colonia, el encargado del rancho fue trasladado al mencionado hospital, durante varios días luchó por su vida, pero desafortunadamente este martes a las 13:00 horas murió debido a las heridas recibidas.

Personal de trabajo social dio parte a la Vicefiscalía Regional del Estado, que envío al personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) que levantaron evidencias y el cuerpo del occiso para trasladarlo al anfiteatro de la dependencia judicial, para los trámites correspondientes y abrir otra carpeta de investigación por el fallecimiento.