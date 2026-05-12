Afectaciones por lluvias en la CDMX; ¿Cuál es el pronóstico para este miércoles?

Las intensas lluvias registradas este martes 12 de mayo de 2026 han generado afectaciones severas en la Ciudad de México, provocando inundaciones, desbordamientos de ríos y el colapso de vialidades principales. Ante las precipitaciones; las autoridades capitalinas activaron protocolos de emergencia.

A lo largo de la capital del país, las precipitaciones generaron fuertes afectaciones. Ante esto; las autoridades de la CDMX activaron el Protocolo Tlaloque, una estrategia de emergencia lanzada por el gobierno con la finalidad de prevenir y mitigar inundaciones durante la temporada de lluvias.

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¿Cuáles fueron las alcaldías más afectadas por las lluvias?

Las autoridades capitalinas activaron protocolos de emergencia ante lo que se ha descrito como una jornada de precipitaciones críticas que superaron la capacidad del drenaje en diversos puntos. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) elevó los niveles de alerta durante la tarde y noche.

Informamos que el Operativo #Tlaloque2026 permanece alerta debido a las lluvias de este martes. pic.twitter.com/OA3cXrfVC8 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) May 13, 2026

Los daños más graves por las lluvias se concentraron en las siguientes alcaldías de la capital:

Azcapotzalco en donde se desbordó del Río de los Remedios y el Río Hondo.

Gustavo A. Madero se activó la Alerta Roja debido a lluvias torrenciales y caída de granizo colapsando una torre de telecomunicaciones.

Álvaro Obregón y Tlalpan ambas alcaldías bajo Alerta Púrpura. En Álvaro Obregón, el nivel del vaso regulador Jalalpa aumentó peligrosamente y se registró la caída de un árbol de 20 metros sobre un vehículo.

Cuauhtémoc; alcaldía en donde se presentaron inundaciones severas en el primer cuadro de la ciudad, afectando inmuebles emblemáticos como el Senado de la República y la zona de Bellas Artes.

Reportes de daños en la CDMX por las lluvias

Hasta el último corte de las 22:00 horas, el operativo Tlaloque y los cuerpos de emergencia han atendido más de 18 encharcamientos de gravedad, 10 árboles caídos y 10 postes colapsados; la suspensión temporal del servicio en la Línea 3 del Cablebús por tormenta eléctrica y al menos 54 hogares han reportado daños estructurales.

¿Cuál es el pronóstico para este miércoles 13 de mayo?

Para mañana, miércoles 13 de mayo de 2026, se pronostican condiciones de inestabilidad atmosférica en la Ciudad de México, con una probabilidad de lluvia del 65% tanto para el día como para la noche. Se recomienda a la población tomar precauciones ante la saturación del drenaje provocada por las tormentas previas.

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Se sugiere monitorear las alertas de Protección Civil, especialmente hacia el final de la tarde, cuando la probabilidad de lluvia se intensifique, las autoridades señalan que las aguas estimadas para este miércoles se sitúan entre los 5 y 25 mm.

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