Ejecutan a balazos a una persona dentro de un taxi en la colonia México de Cancún

Un ataque a balazos contra un taxi se registró la noche de este martes en una brecha de la colonia México, en la periferia de la ciudad, en donde una persona fue ejecutada en el interior de ese vehículo.

Los vecinos de esta colonia que se ubica en la salida de la ciudad rumbo a Mérida, a la altura de la caseta de la Policía Municipal, reportaron múltiples detonaciones de armas de fuego, alrededor de las 21:30 horas.

Esta situación generó una intensa movilización de elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana, quienes localizaron en una brecha un vehículo rotulado como taxi, con número económico 2517 y en el asiento posterior se encontraba un cuerpo sin vida.

Los hechos ocurrieron en una brecha que se ubica a 2 kilómetros aproximadamente de la avenida José López Portillo, en donde el conductor del taxi fue seguido por sujetos armados, quienes lo acorralaron en un camino sin salida.

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Las primeras versiones señalaron que los agresores realizaron varias ráfagas de armas de grueso calibre contra el taxi y provocaron la muerte de una persona. Los vecinos no proporcionaron más información a los policías sobre las características del vehículo que utilizaron los sicarios para cometer esta ejecución en una zona oscura.

Los policías municipales acordonaron el tramo de la brecha donde quedó el taxi con múltiples impactos de bala, en espera de la llegada de los elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para hacerse cargo de las investigaciones.

Al lugar arribó una unidad del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para hacerse cargo del levantamiento del cuerpo ejecutado y de los casquillos que se encontraban esparcidos en el lugar, así como el retiro del taxi.

El ahora occiso no fue identificado en el lugar de los hechos y los peritos trasladaron el cuerpo a las instalaciones del SEMEFO para continuar con los trámites correspondientes.