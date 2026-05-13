Spotify 20: cómo ver tu resumen musical histórico estilo Wrapped paso a paso

La plataforma de streaming Spotify presentó una nueva función llamada “Spotify 20: Your Party of the Year(s)”, una experiencia interactiva inspirada en el popular Spotify Wrapped, pero con una diferencia importante: ahora los usuarios podrán explorar estadísticas de todo su historial de escucha dentro de la aplicación.

La herramienta fue creada como parte de la celebración por los 20 años de Spotify y ya comenzó a habilitarse en dispositivos móviles para usuarios de distintas regiones.

¿Qué muestra Spotify 20?

A diferencia del resumen anual tradicional, esta nueva función recopila información desde el momento en que cada usuario creó su cuenta en Spotify.

Entre los datos más llamativos aparecen:

La primera canción reproducida

El artista más escuchado de toda tu historia

El número total de canciones distintas reproducidas

Tus temas favoritos históricos

Una playlist personalizada con las 120 canciones más escuchadas

Además, Spotify añadió tarjetas visuales para compartir resultados en redes sociales, manteniendo el estilo gráfico que volvió viral al Wrapped cada fin de año.

¿Cómo ver tu resumen de Spotify 20?

Para acceder a la experiencia es necesario entrar desde la aplicación móvil de Spotify. Los pasos son:

Abrir la app de Spotify en el celular. Buscar “Spotify 20” o “Your Party of the Year(s)”. También se puede ingresar desde el portal oficial de Spotify. Seguir las pantallas interactivas para descubrir las estadísticas personales.

Spotify señaló que la función podría tardar en aparecer para algunos usuarios dependiendo de la región o la antigüedad de la cuenta.

Una mirada nostálgica a tu música favorita

Con esta nueva dinámica, Spotify apuesta por una experiencia mucho más emocional y personalizada, permitiendo a los usuarios recordar las canciones, artistas y momentos que marcaron distintas etapas de su vida.

La plataforma también confirmó que la playlist generada puede guardarse automáticamente en la biblioteca personal, incluyendo información sobre cuántas veces fue reproducida cada canción.

Desde su lanzamiento en 2016, Spotify Wrapped se convirtió en una de las campañas digitales más exitosas de la industria musical, y ahora Spotify 20 busca llevar esa nostalgia a una escala mucho más amplia.