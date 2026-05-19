Síguenos

Última hora

Yucatán

Rinden memoria a José Martí en Mérida por el 131 aniversario de la caída en batalla de “El Apóstol de la Independencia”

México

Cierran accesos al AIFA del Circuito Exterior Mexiquense; conoce aquí más detalles

Estos cierres están programados para que se puedan realizar las obras de construcción del puente vehicular "La Mexiquense", que el gobierno del Estado de México está llevando a cabo.

Por Redacción Por Esto!

19 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

El AIFA será afectado por los cierres nocturnos que se realizarán.
El AIFA será afectado por los cierres nocturnos que se realizarán. / Foto: Cuartoscuro

A través de un comunicado publicado en redes sociales, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) dio a conocer que desde el 18 de mayo hasta el 30 de junio, los accesos a la terminal aérea del Circuito Exterior Mexiquense permanecerán cerrados por la noches.

Esta medida, que puede llegar a afectar tanto a pasajeros como trabajadores del aeropuerto, se implementará en las fechas mencionadas de las 23:00 a las 05:00 horas.

¿EU protege a los reclamados por México? Esto reveló la mañanera

Noticia Destacada

¿Quiénes son los fugitivos que EU se niega a entregar a México?

Estos cierres están programados para que se puedan realizar las obras de construcción del puente vehicular "La Mexiquense", que el gobierno del Estado de México está llevando a cabo en ambos sentidos del tramo entre la Plaza de Cobro Tultepec T1 y el entronque México-Pachuca en el kilómetro 31+320.

"Por lo que sugerimos tomar sus precauciones y anticipar tiempos tiempos de traslado del 18 de mayo al 30 de junio, en un horario de 23:00 h a 05:00 h.", detalló el AIFA en el comunicado.

Te puede interesar