Cierran accesos al AIFA del Circuito Exterior Mexiquense; conoce aquí más detalles

A través de un comunicado publicado en redes sociales, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) dio a conocer que desde el 18 de mayo hasta el 30 de junio, los accesos a la terminal aérea del Circuito Exterior Mexiquense permanecerán cerrados por la noches.

Esta medida, que puede llegar a afectar tanto a pasajeros como trabajadores del aeropuerto, se implementará en las fechas mencionadas de las 23:00 a las 05:00 horas.

Noticia Destacada ¿Quiénes son los fugitivos que EU se niega a entregar a México?

Estos cierres están programados para que se puedan realizar las obras de construcción del puente vehicular "La Mexiquense", que el gobierno del Estado de México está llevando a cabo en ambos sentidos del tramo entre la Plaza de Cobro Tultepec T1 y el entronque México-Pachuca en el kilómetro 31+320.

"Por lo que sugerimos tomar sus precauciones y anticipar tiempos tiempos de traslado del 18 de mayo al 30 de junio, en un horario de 23:00 h a 05:00 h.", detalló el AIFA en el comunicado.