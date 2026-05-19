Shakira lanza convocatoria para bailar con ella en la final de La Copa del Mundo, esto debes hacer

Hace unos cuantos días, la cantante colombiana Shakira lanzó la canción ‘Dai Dai’, la cual se convirtió en el tema oficial de la Copa del Mundo. Un tema que ha causado gran revuelo en redes sociales, pues la famosa logró poner a bailar a todos los amantes al futbol.

Sin embargo, las sorpresas no han parado, pues por medio de las redes sociales, varios usuarios han comenzado a realizar algunos trends, ante la respuesta del público, Shakira tomó una decisión importante y va a llevar a algunos de sus seguidores a la final de la Copa Mundial, esto para que puedan bailar con ella en el escenario.

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Shakira lanza convocatoria para la final de la Copa del Mundo

Compartió que está en búsqueda de bailarines que la acompañen durante el espectáculo de medio tiempo en la final del mundial. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la cantante compartió que ha estado observando las coreografías de todos los usuarios.

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“Hola a todos, he estado viendo creaciones increíbles para ‘Dai Dai’, la canción oficial de la Copa del Mundo y voy a necesitar bailarines para el espectáculo del medio tiempo en la final y quiero que ese momento sea especial para nosotros, que sea inolvidable”

Lo más sorprendente, es que esta convocatoria no está limitada a bailarines profesionales, sino que la cantante busca personas con pasión, creativos y mucha autenticidad.

Para todos los que estén interesados, deben de subir un video bailando ‘Dai Dai’ y etiquetarla. Cabe mencionar que no se han dado a conocer más reglas o algo más claro sobre el concurso.

La expectativa del show de medio tiempo ha causado gran revuelo, algunos han mencionado que a Shakira se le puede unir Madonna y BTS, además, es la primera ocasión que se va a tener un show oficial.

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