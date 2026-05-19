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Daniela Parra lleva un amuleto que le hizo su padre en prisión para ganar MasterChef México

Daniela Parra es una de las participantes de la nueva temporada de MasterChef México.

Por Redacción Por Esto!

19 de may de 2026

2 min

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Daniela Parra lleva un amuleto que le hizo su padre en prisión para ganar MasterChef México
Daniela Parra lleva un amuleto que le hizo su padre en prisión para ganar MasterChef México / Instagram:masterchefmx

Hace unos cuantos días, se dio a conocer que Daniela Parra iba a estar en la nueva temporada de MasterChef México 24/7. Un proyecto al que se suma llena de ganas, pero ahora ha sorprendido al público al revelar que tiene un amuleto secreto para llegar a la final

De acuerdo con lo revelado la joven, su padre el actor Héctor Parra, le regaló un amuleto, se trata de una figura de tamal, la cual pone en su estación de trabajo, siendo hasta el momento, una de las acciones más emotivas del reality.

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En la transmisión del domingo, fue el propio Poncho Cadena, quien cuestionó a la joven sobre la figura sobre su estación de trabajo.

“Es un tamalito que me hizo mi papá, es mi amuleto de la suerte… representa a él, a mis amigos, a mi familia, a mi negocio”.

Posteriormente, la chef Zahie Telléz le preguntó a la joven por la relación de su platillo con su padre, momento en que Daniela Parra le abrió su corazón para contarle todo.

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“Mi papá me hizo esto en el reclusorio... me recuerda que él está conmigo todo el tiempo y los tamalitos que son mi negocio. Y si está viéndome, ‘pa’ te amo, te mando todos los besos del mundo y esto hago por ti también”

¿Cómo es la nueva forma de competencia de MasterChef México?

Esta nueva temporada de la cocina más famosa de México, arrancó el domingo 17 de mayo, pero con un nuevo formato, en donde el público puede seguir a los participantes en tiempo real las 24 horas por medio de varias plataformas, por lo que se van a enfrentar a varias dinámicas

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