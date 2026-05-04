Álbum del Mundial 'pirata' se hace viral en redes sociales por tener estampas muy creativas

Cada vez estamos más cerca de uno de los eventos deportivos más importantes del futbol, nos referimos a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la cual arrancará en unas semanas. Sin embargo, como ya es costumbre entre los aficionados, muchos han comenzado a juntar el tradicional álbum.

Es uno de los más esperados solicitados por los fanáticos, por lo que muchos hacen cualquier cosa por tenerlo. Sin embargo, existen personas que se aprovechan de esto para hacer de las suyas; tal y como le sucedió a un joven que decidió adquirir este álbum en Tepito.

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Joven compra su álbum del Mundial en Tepito y se lleva una sorpresa

Lo consiguió por solo 25 pesos, con sobres de 5 pesos, por lo que gastó en total 525 pesos; un precio mucho más accesible que el oficial. Aunque lo que el joven no sabía, es que se llevaría una gran sorpresa por esta situación.

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De acuerdo con lo que se sabe, las estampas no son ni similares a las del álbum original, pues en esta versión comprada en Tepito, es una edición más divertida, ya que se modifica el nombre de los jugadores o utiliza figuras que no forman parte de ninguna selección.

Además, el joven que sufrió esta estafa, aseguró que solo hay dos jugadores profesionales, mientras que el resto son personas y caricaturas que no tienen ninguna relación con este evento deportivo. Aquí te dejamos algunos ejemplos de esta versión.

‘Visco Junior’ es Vinícius Júnior.

‘Liondrel Pepsi’ es Lionel Messi.

‘Chabelo’.

Kylian Mbappé, quien está representado como una de las tortugas ninja.

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