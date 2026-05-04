Comercios de Carmen esperan derrama millonaria por Día de las Madres

El sector comercial de Ciudad del Carmen se alista para el Día de las Madres, y de acuerdo con Carlos Alberto Arjona Gutiérrez, director general de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), los negocios locales ya trabajan para aprovechar la elevada demanda que se genera en torno al 10 de mayo.

El representante empresarial destacó que esta celebración representa una oportunidad clave para diversos giros comerciales, especialmente restaurantes, florerías, tiendas de regalos y servicios de entretenimiento y turismo.

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Señaló que, además de la venta directa de productos, también se benefician el transporte, agencias de viajes y servicios recreativos, ante la costumbre de muchas familias de festejar a las madres con salidas o experiencias especiales.

Arjona Gutiérrez subrayó que la Canaco ha desplegado una estrategia de acompañamiento a los comerciantes, que incluye visitas a negocios, promoción de actividades y eventos para impulsar el consumo local.

El líder empresarial indicó que el panorama es favorable, gracias a la derrama económica de la Fiesta del Mar 2026 y la actividad comercial del Día del Niño.

En cuanto a las expectativas económicas, estimó que durante el Día de las Madres se calculan entre 20 y 30 millones de pesos en el municipio de Carmen, tanto en ventas físicas como en plataformas digitales.

Añadió que artículos como ropa, regalos personalizados, flores, electrodomésticos y línea blanca siguen siendo de los más demandados en estas fechas.

Finalmente, reiteró el llamado a la ciudadanía a consumir local, destacando el impacto directo en el dinamismo económico.