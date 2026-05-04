Locatarios denuncian violencia en el mercado de Ciudad del Carmen

De acuerdo con Deysi María Briceño Rosado, presidenta de Locatarios y Comerciantes Unidos del Mercado “Alonso Felipe de Andrade”, los hechos violentos han incrementado en la última semana de forma significativa, después de que un indigente lesionó a un vendedor.

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El segundo hecho que encendió más las alarmas fue el pasado 30 de abril, en plena celebración del Día del Niño, cuando una locataria del área de cocinas protagonizó una discusión con un trabajador del Ayuntamiento dentro del mercado. El conflicto escaló a agresiones físicas: el hombre golpeó a la mujer, quien respondió sacando un cuchillo para defenderse.

Lo más preocupante, señaló Briceño, es que en ninguno de estos hechos hubo intervención de Seguridad ni presencia de vigilantes, recordando que recientemente un grupo de 40 locatarios firmó un documento dirigido a la administración del mercado, solicitando la presencia permanente de policías, ya que los pocos vigilantes asignados evitan intervenir bajo el argumento de que no están dispuestos a arriesgarse ganando tan poco.