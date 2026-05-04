Pescadores de Carmen denuncian presunto fraude en apoyos por BP

Pescadores ribereños de Ciudad del Carmen advierten que el abogado Horario Polanco Carrillo que en 2010 encabezó la demanda para que la empresa British Petroleum (BP) resarciera el daño ocasionado tras el derrame de petróleo de Deepwater Horizon cuando vertió 4.9 millones de barriles de crudo en el Golfo de México, no solamente lucró con un porcentaje de los 50 mil pesos que le dieron a cada pescador de Carmen, sino que, ahora está intentándolos engañar de que hay una nueva forma de ganar una demanda, así lo advirtió, Adrián de Carlo Sierra Coronel, presidente de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Escameros del Golfo.

Como se recordará el 20 de abril de 2010, mientras la plataforma Deepwater Horizon perforaba el pozo de petróleo Macondo, explotó, provocando la muerte de 11 personas y el derrame de 4.9 millones de barriles de crudo en aguas del Golfo de México. Como consecuencia del accidente, la empresa BP enfrentó cargos en Estados Unidos que concluyeron con el pago de indemnizaciones a los pescadores norteamericanos, sin embargo, se excluyó de este beneficio a los hombres de mar de México, los cuales también resintieron los impactos de este grave daño al medio ambiente.

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En 2023, tras 13 años de un juicio en contra de la petrolera británica, la justicia llegaría a miles de pescadores en cuatro estados de México, entre ellos, hombres de mar de Campeche. Porque fue con el apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que algunos pescadores fueron incluidos en el programa Acciones de Atención para Comunidades de Pescadores para enfrentar el Cambio Climático y la Contaminación del Golfo de México.

Según Sierra Coronel, el programa consistió en un apoyo económico de 50 mil pesos, que se ministraría de forma mensual para quienes fuesen beneficiados, sin embargo, durante ese proceso, se denunció la participación del abogado Polanco Carrillo, según su testimonio, por presuntamente incurrir en diversas irregularidades, cobrando cuotas de inscripción de 350 pesos a los pescadores para integrarlos en la demanda. Posteriormente, dijo, este mismo personaje habría solicitado hasta 10 mil pesos adicionales por persona cuando estas recibieran el recurso, lo que representaría millones de pesos considerando el número de afectados.

Afirmó que, al detectar inconsistencias, en su caso personal, decidió no continuar con dicho representante legal e incluso tuvo que devolver cerca de seis mil pesos a algunos compañeros que ya habían entregado dinero para esos trámites. Porque según no todos aparecieron en la lista final pese haber pagado una cuota al abogado. Los que si resultaron beneficiados, del monto mensual que cobraran se les exigía devolver dos mil pesos mensuales a cuentas vinculadas con el abogado en cuestión.

Ante este hecho, hizo un llamado al gobierno federal y a la presidenta de la República para que se investigue a fondo el manejo de estos recursos, solicitando la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para rastrear el destino del dinero y sancionar posibles irregularidades.

Finalmente, advirtió a sus compañeros pescadores que no vuelvan a caer en este tipo de engaños, señalando que actualmente se estaría intentando reactivar este esquema de cobros indebidos aprovechándose de la necesidad del sector bajo el pretexto de que pueden ganar una nueva demanda contra BP.