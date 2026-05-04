Ataques antisemitas en Nueva York: pintan esvásticas en sinagogas y viviendas; autoridades investigan

Una serie de actos vandálicos con mensajes antisemitas encendió las alertas en Nueva York, luego de que autoridades confirmaran la aparición de grafitis con esvásticas y consignas nazis en distintos puntos de la ciudad, incluyendo sinagogas, centros comunitarios y viviendas particulares.

De acuerdo con reportes oficiales, los hechos ocurrieron principalmente en zonas del distrito de Queens, donde vecinos denunciaron la presencia de símbolos de odio pintados con aerosol. Entre los casos más visibles se encuentra un muro frente a un centro judío en Rego Park, donde apareció una esvástica acompañada de frases asociadas al régimen nazi.

¿Dónde ocurrieron los actos antisemitas en Nueva York?

Las pintas fueron detectadas en varios puntos, incluyendo Forest Hills y otras zonas con presencia de comunidades judías. Autoridades locales confirmaron que los símbolos fueron colocados en espacios públicos y propiedades privadas, lo que incrementó la preocupación entre los residentes.

La policía de Nueva York informó que ya se abrió una investigación a través de su Unidad de Delitos de Odio, aunque hasta el momento no se reportan personas detenidas. Las autoridades indicaron que continúan recopilando evidencia para identificar a los responsables.

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Autoridades condenan los hechos y refuerzan investigación

El alcalde de la ciudad expresó su rechazo ante estos actos, calificándolos como una manifestación directa de odio y no como simples actos de vandalismo. También subrayó que este tipo de incidentes buscan generar miedo en la comunidad judía.

En su posicionamiento, aseguró que el gobierno local trabajará para garantizar la seguridad de los residentes y frenar la propagación de este tipo de mensajes, que evocan episodios históricos como la “Noche de los Cristales Rotos”, uno de los ataques más violentos contra la población judía durante la Alemania nazi.

Aumentan los delitos de odio contra la comunidad judía

Este caso se suma a una tendencia creciente en la ciudad. De acuerdo con cifras oficiales, los incidentes antisemitas han registrado un incremento significativo en el último año, lo que ha encendido alertas tanto en autoridades como en organizaciones civiles.

Nueva York alberga la mayor comunidad judía fuera de Israel, por lo que estos ataques tienen un impacto directo en miles de personas. Encuestas recientes reflejan que una amplia mayoría de la población judía en la ciudad percibe un aumento en este tipo de agresiones.

Ante este panorama, autoridades reiteraron su compromiso de reforzar acciones para prevenir delitos de odio y proteger a las comunidades vulnerables, mientras avanza la investigación para dar con los responsables de estos hechos.

Con información de AFP

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