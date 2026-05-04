Inicia la Expo Feria Ganadera con jaripeo y baile popular en Sabancuy

Este domingo se inauguró la Expo Feria Ganadera en la nave de los carriles de la Asociación Ganadera Local (AGL), y al terminar se realizó un convivio con todos los presentes para después participar en carreras de caballos y el tradicional jaripeo por la tarde.

El acto de apertura fue a las 13:00 horas con el corte del listón y después hubo una convivencia en la que se contó con la reina de la Expo Feria Ganadera, Melany Guadalupe Novelo Cocom, el líder de los ganaderos Julio César Rejón Olaya, entre otros invitados.

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Entre las actividades resaltan la cabalgata, carreras de caballos, jaripeo y los bailes populares con música de banda, disfrutados por los visitantes durante el fin de semana.

Por la noche se realizó el segundo baile popular de la feria de mayo, con la presentación de “Chemaney”, “Tropirrollo” y “Konsigna musical”, donde cientos de lugareños y visitantes disfrutaron al ritmo de la música en el campo “Genara Reyes” a las 21:00 horas.

Resalta que para este lunes, Día de los Pescadores, se tiene programado el paseo en lancha por el estero con la Santa Cruz, y al terminar habrá una comida en el malecón para convivencia de todos los asistentes, amenizada con un grupo musical.