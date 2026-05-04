Síguenos

Última hora

México

Temblor hoy: ¿Cuál es el último sismo de este 4 de mayo de 2026 y dónde es el epicentro?

Campeche / Ciudad del Carmen

Inicia la Expo Feria Ganadera con jaripeo y baile popular en Sabancuy

La Expo Feria Ganadera inició con convivio, carreras de caballos, jaripeo y bailes populares.

Pedro Díaz Rivero

Por Pedro Díaz Rivero

4 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Cabalgata, carreras y música animan la feria de mayo
Cabalgata, carreras y música animan la feria de mayo / Pedro Díaz Rivero

Este domingo se inauguró la Expo Feria Ganadera en la nave de los carriles de la Asociación Ganadera Local (AGL), y al terminar se realizó un convivio con todos los presentes para después participar en carreras de caballos y el tradicional jaripeo por la tarde.

El acto de apertura fue a las 13:00 horas con el corte del listón y después hubo una convivencia en la que se contó con la reina de la Expo Feria Ganadera, Melany Guadalupe Novelo Cocom, el líder de los ganaderos Julio César Rejón Olaya, entre otros invitados.

Día de las Madres impulsa restaurantes, florerías y tiendas de regalos

Noticia Destacada

Comercios de Carmen esperan derrama millonaria por Día de las Madres

Entre las actividades resaltan la cabalgata, carreras de caballos, jaripeo y los bailes populares con música de banda, disfrutados por los visitantes durante el fin de semana.

Por la noche se realizó el segundo baile popular de la feria de mayo, con la presentación de “Chemaney”, “Tropirrollo” y “Konsigna musical”, donde cientos de lugareños y visitantes disfrutaron al ritmo de la música en el campo “Genara Reyes” a las 21:00 horas.

Resalta que para este lunes, Día de los Pescadores, se tiene programado el paseo en lancha por el estero con la Santa Cruz, y al terminar habrá una comida en el malecón para convivencia de todos los asistentes, amenizada con un grupo musical.

Te puede interesar