Bad Bunny envejece más de 50 años para su asistir al Met Gala 2026.

Bad Bunny dejó al mundo boquiabierto en la Met Gala 2026 al aparecer irreconocible, transformado mediante prótesis y maquillaje en una versión de sí mismo con más de 80 años. Este look se volvió viral en redes sociales siendo uno de los momentos más hablados del evento.

El cantante puertorriqueño decidió romper esquemas al presentarse con una transformación total, fue durante la alfombra roja que Benito se mostró con cabello blanco, arrugas visibles y un bastón. Todo esto fue acompañado de una interpretación en la que aludía ser una persona de la tercera edad.

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Así fue la impresionante transformación de Bad Bunny

Bad Bunny, de 32 años, sorprendió a los asistentes y fotógrafos con una caracterización hiperrealista que incluía arrugas profundas, manchas solares y una cabellera completamente canosa, logrando un impacto visual que desafió las convenciones de juventud en la moda.

Esta transformación fue una respuesta directa al tema de la exposición del Costume Institute de este año: "Costume Art", bajo el código de vestimenta "Fashion is Art". El look de Benito buscó dialogar con la exploración del cuerpo que envejece, un tema que la industria suele ignorar.

Bad Bunny explains his look during an interview on the Met Gala red carpet. pic.twitter.com/590qp8gGvR — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) May 5, 2026

El artista optó por la elegancia clásica con un toque conceptual. Vistió un esmoquin negro a medida diseñado por él mismo en colaboración con Zara. El conjunto destacó por un lazo de gran tamaño en el cuello, un homenaje al icónico vestido "Bustle" de 1947 de Charles James.

Detalles de la transformación de Bad Bunny

Los detalles técnicos de su apariencia fueron obra del renombrado artista de efectos especiales Mike Marino, conocido por sus trabajos de prótesis extremas. Marino esculpió a mano cada detalle del rostro, cuello y manos del cantante tras discutir cómo el paso del tiempo transformaría su fisonomía.

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Al ser consultado sobre cuánto tiempo le tomó este cambio, el artista bromeó con la prensa diciendo que le tomó "53 años", subrayando su compromiso con la narrativa de la noche. El resultado fue tan convincente que muchos sólo pudieron reconocerlo por sus ojos y su característica forma de caminar.

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