¿Se cayó Facebook, Instagram y WhatsApp hoy 12 de junio? Usuarios reportan fallas en redes sociales de Meta

Miles de usuarios en distintas partes del mundo comenzaron a reportar problemas para acceder a Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp durante la mañana de este viernes 12 de junio de 2026.

A través de redes sociales como X, internautas señalaron que las plataformas de Meta presentaban errores al iniciar sesión, cargar contenido, enviar mensajes y actualizar los feeds. Algunos usuarios incluso fueron desconectados de sus cuentas de Facebook y Messenger sin previo aviso.

Los reportes se multiplicaron rápidamente y generaron incertidumbre entre los usuarios, quienes acudieron a otras plataformas para confirmar si la falla era generalizada o se trataba de un problema en sus dispositivos o conexiones a internet.

De acuerdo con testimonios compartidos en foros y comunidades en línea, las afectaciones incluyen problemas para ingresar a Facebook, fallas en Messenger, retrasos en la entrega de mensajes de Instagram y dificultades para utilizar algunos servicios de WhatsApp. Usuarios de distintos países reportaron incidencias similares, lo que apunta a una posible interrupción de alcance global.

Hasta el momento, Meta no ha emitido un comunicado oficial explicando las causas de la falla ni ha confirmado el alcance total de la interrupción.

Mientras tanto, las quejas y comentarios continúan acumulándose en redes sociales, donde los usuarios comparten capturas de pantalla y mensajes relacionados con los problemas de acceso a las plataformas más populares de la compañía.

¿Qué hacer si Facebook, Instagram o WhatsApp no funcionan?

Verifica tu conexión a internet.

Reinicia la aplicación.

Comprueba si otros usuarios también reportan problemas.

Evita cerrar sesión o desinstalar las aplicaciones mientras la falla continúe.

Espera información oficial por parte de Meta.

Por ahora, todo indica que las fallas no son un problema individual, sino una incidencia que afecta a numerosos usuarios alrededor del mundo.