Conductor de la tercera edad no respeta el alto y arrolla a joven motociclista en Campeche

Un joven motociclista resultó lesionado luego de ser arrollado por una camioneta en la avenida Lázaro Cárdenas, donde el conductor del vehículo no respetó el alto obligatorio.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura de la Casa de Justicia, cuando el conductor de una camioneta, un adulto mayor, no realizó su alto total e impactó al motociclista, quien cayó sobre el pavimento y sufrió una lesión en el pie izquierdo.

Al sitio acudieron paramédicos del Sector Salud, quienes brindaron atención al lesionado, así como elementos de la Policía Estatal, que tomaron conocimiento del hecho y realizaron el peritaje. Ambas partes llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños, evitando que el caso fuera turnado ante las autoridades ministeriales.

JGH