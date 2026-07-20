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Colonos de La Arrocera acuden al Palacio Municipal de Champotón ante posible desalojo de 37 familias

Habitantes de La Arrocera acuden al Palacio Municipal de Champotón ante la amenaza de desalojo o cobro por los predios que han ocupado durante 16 años. Exigen apoyo autoridades.

Por Jorge May

20 de jul de 2026

1 min

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Preocupa a 37 familias posible desalojo en La Arrocera; buscan diálogo con autoridades
Preocupa a 37 familias posible desalojo en La Arrocera; buscan diálogo con autoridades / Jorge May

La mañana de este lunes, un grupo de vecinos del asentamiento La Arrocera acudió al palacio municipal para solicitar una audiencia con la finalidad de abordar un conflicto relacionado con tierras donde habitan desde hace varios años.

El Programa Vivienda para el Bienestar llega por primera vez a Champotón.

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Lo anterior luego de que, según explicó Juan Carlos Buenfil Delgado, una persona identificada como Ramiro Cervantes se presentó para informarles que las tierras colindantes con la ex arrocera ya tienen dueño.

A ello, manifestó su preocupación por las 37 familias que habitan en esta zona desde hace 16 años, al señalar que, de acuerdo con lo que les fue comunicado, deberán desalojar los terrenos o adquirirlos mediante pagos.

Según el señor Ramiro nos quiere cobrar los terrenos, que los desalojemos o bien que los paguemos, añadió.

Mientras tanto, los colonos siguen en los bajos del palacio local en la espera de que salga uno de sus compañeros y les informe de los acuerdos establecidos tras el diálogo.

JGH

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