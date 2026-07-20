Dengue en México suma siete muertes en 2026; estos son los estados con más casos

Los casos de dengue en México mantuvieron una tendencia al alza durante 2026, con siete defunciones confirmadas hasta el corte del 16 de julio, de acuerdo con el Panorama Epidemiológico de Dengue de la Secretaría de Salud.

El reporte contabilizó 3 mil 174 contagios confirmados en el país. De ese total, mil 400 correspondieron a dengue no grave, mil 744 presentaron signos de alarma y 86 fueron clasificados como casos graves.

La enfermedad se transmite mediante la picadura de mosquitos infectados y puede afectar a personas de cualquier edad. El riesgo suele aumentar durante la temporada de lluvias debido a la acumulación de agua en recipientes, patios y espacios abiertos.

¿Cuáles son los estados con más casos de dengue en México?

Sonora encabezó la lista nacional con 898 casos confirmados, seguido por Veracruz, con 499; Tabasco, con 440; Sinaloa, con 430 y Baja California Sur, con 178.

En cuanto al dengue grave, Sinaloa ocupó el primer lugar con 30 pacientes. Veracruz y Sonora reportaron 13 casos cada uno.

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Las autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica ante el aumento de contagios y la posible propagación del mosquito transmisor durante la segunda mitad del año.

¿Cuáles son los síntomas del dengue?

Los síntomas suelen aparecer después de la picadura y pueden durar entre dos y siete días. Entre las principales señales se encuentran fiebre, dolor de cabeza, molestias detrás de los ojos, dolor muscular y articular, náuseas, vómito, falta de apetito y manchas o enrojecimiento en la piel.

La enfermedad puede evolucionar hacia una forma grave. Las señales de alerta incluyen:

dolor abdominal intenso

vómitos persistentes

sangrado

dificultad para respirar

cansancio extremo

daño en órganos

Estos síntomas requieren atención médica inmediata.

¿Cómo se trata el dengue?

No existe un tratamiento antiviral específico contra el dengue. La atención se enfoca en controlar los síntomas, mantener una hidratación adecuada y vigilar cualquier señal de alarma.

La Organización Mundial de la Salud recomienda paracetamol para disminuir la fiebre y el dolor. Advierte que deben evitarse la aspirina, el ibuprofeno y otros antiinflamatorios no esteroideos porque pueden aumentar el riesgo de sangrado. Los casos graves pueden requerir hospitalización.

Las autoridades desaconsejan la automedicación y piden acudir a una unidad médica ante fiebre persistente o síntomas de gravedad.

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¿Cómo prevenir el dengue en casa?

La prevención depende principalmente de eliminar los criaderos del mosquito. La Secretaría de Salud recomienda lavar y tapar los recipientes donde se almacena agua, voltear cubetas y objetos que no se utilicen, retirar cacharros y evitar que las llantas acumulen líquido.

También se aconseja deshierbar patios, limpiar azoteas y utilizar mosquiteros, ropa que cubra brazos y piernas, además de repelente. Sin criaderos y sin mosquitos disminuye la posibilidad de transmisión del dengue.

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