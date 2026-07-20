Piratas de Campeche defienden sexta posición en la Zona Sur

Los Piratas de Campeche comenzaron la semana ubicados en la sexta posición de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol, con un registro de 38 victorias y 36 derrotas, además de un porcentaje de .514. La novena campechana se mantiene en la lucha por la postemporada.

Aunque la diferencia con el primer lugar es de 13 juegos, el conjunto filibustero continúa dentro del grupo que pelea por mantenerse en zona de clasificación, con una ventaja mínima sobre sus más cercanos perseguidores y muy cerca de los clubes que ocupan posiciones superiores.

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En la parte más alta de la tabla aparecen los Diablos Rojos del México, líderes absolutos con 53 triunfos y 25 derrotas, para un porcentaje de .679, seguidos por los Olmecas de Tabasco con 45-33 (.577).

La disputa por el tercer puesto está muy pareja entre Pericos de Puebla, Bravos de León y Guerreros de Oaxaca, con registros similares: 41-37 en el caso de Bravos y Guerreros, y 40-36 para Pericos, todos con .526 de efectividad.

Detrás de ese bloque se encuentran los Piratas de Campeche, quienes defienden la sexta posición con 38-36, apenas por encima de los Tigres, séptimos con 39-37 (.513). La diferencia entre ambos clubes es mínima, por lo que cada victoria resulta crucial en la pelea por conservar un lugar en la zona de postemporada.

En la parte baja de la clasificación aparecen El Águila de Veracruz (37-40, .481), seguido por los Conspiradores de Querétaro (32-45, .416), mientras que los Leones ocupan el sótano del standing.