Reaparece el ex integrante de “La Mansión VIP”; Lonche de Huevito entre rumores de su muerte

El streamer e influencer mexicano Víctor Ordóñez, popularmente conocido en el entorno digital como “Lonche de Huevito”, se convirtió en el centro de la plática entre los usuarios de redes sociales tras viralizarse el rumor de su supuesto fallecimiento en un aparatoso accidente de auto.

La noticia alarmó a su comunidad de seguidores durante la madrugada, momento en donde se viralizó la noticia, pero el ex integrante de “La Mansión VIP" reapareció en sus cuentas oficiales para desmentir de forma indirecta las especulaciones. Logrando calmar a sus fanáticos.

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¿Cómo fue la reparación de Lonche de Huevito en sus redes?

Entre los fuertes rumores de la muerte del influencer, Lonche de Huevito apareció en sus redes sociales. Al volver a tener actividad en su cuenta oficial de Instagram, usando sus historias para evidenciar que se encuentra en perfecto estado de salud, sus seguidores entendieron que las noticias de su fallecimiento eran mentiras.

Lonche de Huevito activó en sus redes sociales. / Instagram: lonchedehuevito_

Aunque el influencer no emitió una declaración o un comunicado formal para abordar el caos desatado en X (antes Twitter), el simple hecho de actualizar sus plataformas bastó para devolver la tranquilidad a sus seguidores y sepultar por completo el rumor de su deceso.

¿De dónde se originaron los rumores de la muerte del influencer?

La desinformación comenzó a propagarse con fuerza a través de la plataforma X (antes Twitter), particularmente desde una cuenta identificada como “Angieermss”. En dicha publicación se afirmaba que el creador de contenido de 23 años había perdido la vida en un choque automovilístico en Los Mochis, Sinaloa.

Para darle credibilidad a la falsa noticia, el mensaje fue acompañado por imágenes impactantes de una camioneta completamente destrozada. En cuestión de minutos, la publicación acumuló miles de interacciones y expresiones de condolencia por parte de internautas.

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La veracidad de la noticia comenzó a desmoronarse rápidamente cuando usuarios y seguidores minuciosos intervinieron para analizar el material visual. Se descubrió de inmediato que las fotos del vehículo destruido no guardaban ninguna relación con el sinaloense, sino que correspondían a un accidente vial ocurrido en el año 2025.

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