Final explicado de 'Deseo' en Netflix: quién mató a Matías y qué pasó con Lucero

La película mexicana 'Deseo' se convirtió en uno de los thrillers más comentados de Netflix gracias a una historia llena de secretos, tensión y decisiones extremas. El filme protagonizado por Ludwika Paleta sigue a Lucero, una exitosa abogada cuya vida cambia después de iniciar una relación clandestina con Matías, el entrenador de natación de su hija.

La historia comienza cuando Lucero atraviesa una crisis en su matrimonio con Fernando y encuentra en Matías una salida a la rutina. Lo que parecía una aventura pasajera poco a poco se transforma en un vínculo más complicado, especialmente cuando el joven entrenador comienza a involucrarse emocionalmente con ella.

Durante la relación, Matías le revela a Lucero parte de su pasado: una lesión terminó con su carrera deportiva y una dependencia a medicamentos afectó su futuro como atleta. Además, confiesa que sus sentimientos por ella son reales, una situación que provoca que la abogada decida terminar el romance para proteger a su familia.

Sin embargo, Matías no acepta la separación. El entrenador insiste en buscar a Lucero, la contacta constantemente e incluso aparece en su oficina para intentar convencerla de volver. En uno de esos encuentros revela que Fernando le había pagado para grabar los momentos íntimos que tuvo con ella, aumentando todavía más el conflicto.

La situación llega al límite cuando Matías decide acercarse a Viviana, la hija de Lucero, con la intención de afectar a la familia. Ese movimiento provoca una serie de acontecimientos que terminan desencadenando el trágico desenlace de la película.

¿Quién mató a Matías en 'Deseo'?

La muerte de Matías ocurre después de que varios personajes quedan involucrados en una cadena de acciones. Todo inicia cuando Julián, el hijo menor de Lucero y Fernando, coloca en la botella de agua del entrenador un medicamento que pertenece a su padre.

El efecto del fármaco provoca que Matías pierda estabilidad mientras se encuentra en el club junto a Viviana. Durante la confrontación, la joven descubre los mensajes entre él y su madre, confirma la relación que mantenían y, en medio del conflicto, el entrenador termina golpeándose en la cabeza.

Más tarde aparece Fernando, quien al enterarse de la situación golpea a Matías. Sin embargo, detiene la agresión cuando se da cuenta de que las cámaras de seguridad pueden registrar lo ocurrido.

Finalmente llega Lucero, quien encuentra al entrenador herido y comprende que la relación se ha convertido en una amenaza para su familia. Convencida de que Matías no dejará de perseguirla, toma una decisión definitiva: entra a la piscina y provoca su muerte.

¿Qué pasa con Lucero al final de la película?

Aunque Lucero es quien termina con la vida de Matías, el crimen no llega a la justicia. La protagonista logra mantener oculto lo sucedido gracias a un acuerdo con Malena y Miguel, un fiscal que ayuda a presentar la muerte del entrenador como un accidente.

El caso queda cerrado y la familia continúa con su vida aparentando normalidad. Sin embargo, el final de 'Deseo' deja una reflexión oscura: los personajes tuvieron que cruzar límites extremos para proteger la imagen de una familia aparentemente perfecta.

Con este desenlace, Netflix presenta una historia donde el deseo, los secretos y las decisiones impulsivas terminan transformando por completo la vida de Lucero, quien queda marcada por una verdad que solo algunos conocen.