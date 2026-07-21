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Canciller Velasco se reúne con el Embajador de EE.UU. para revisar agenda bilateral

Este encuentro se da en el marco de una nueva ronda de revisiones del T-MEC, que comenzó este martes con la presencia de una delegación estadounidense en el país.

Por Redacción Por Esto!

21 de jul de 2026

1 min

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El titular de la SRE encabezó una reunión de trabajo con Ronald Johnson.
El titular de la SRE encabezó una reunión de trabajo con Ronald Johnson. / Foto: @SRE_mx

Roberto Velasco, Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), encabezó un encuentro de trabajo con el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

A través de una publicación en redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que ambos funcionarios se reunieron para trabajar y dar seguimiento a la agenda bilateral.

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"El secretario Roberto Velasco se reunió con el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, para dar seguimiento a la agenda bilateral. México y Estados Unidos trabajan de manera coordinada, con base en el respeto a las soberanías, la confianza mutua y la responsabilidad compartida", escribió la Secretaría de Relaciones Exteriores en su perfil de X.

Este encuentro se da en el marco de una nueva ronda de revisiones del T-MEC, que comenzó este martes con la presencia de una delegación estadounidense en el país. Por parte de México, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, lidera la comitiva mexicana.

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