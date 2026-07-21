Canciller Velasco se reúne con el Embajador de EE.UU. para revisar agenda bilateral

Roberto Velasco, Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), encabezó un encuentro de trabajo con el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

A través de una publicación en redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que ambos funcionarios se reunieron para trabajar y dar seguimiento a la agenda bilateral.

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"El secretario Roberto Velasco se reunió con el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, para dar seguimiento a la agenda bilateral. México y Estados Unidos trabajan de manera coordinada, con base en el respeto a las soberanías, la confianza mutua y la responsabilidad compartida", escribió la Secretaría de Relaciones Exteriores en su perfil de X.

Este encuentro se da en el marco de una nueva ronda de revisiones del T-MEC, que comenzó este martes con la presencia de una delegación estadounidense en el país. Por parte de México, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, lidera la comitiva mexicana.