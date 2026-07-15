Influencer Speed es agredido por festejar el gol de Inglaterra contra Argentina

El polémico streamer estadounidense, IShowSpeed, volvió a colocarse en el ojo del huracán este miércoles 15 de julio de 2026. Durante la semifinal de la Copa del Mundo entre Argentina e Inglaterra, partido que fue celebrado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.

Durante el juego, Darren Watkins Jr, nombre real del influencer; celebró el gol de la selección inglesa una reacción que generó disgusto entre los hinchas argentinos que no tardaron en mostrar su descontentó. Las agresiones que sufrió el creador de contenido quedaron captadas en cámara y compartidas en redes sociales.

Speed festeja gol de Inglaterra y le lanzan vasos de plástico

El punto de quiebre ocurrió cuando el delantero inglés Anthony Gordon anotó el gol que puso momentáneamente en ventaja a Inglaterra frente a la Selección Argentina. Ante esto; Speed festejó en las tribunas quitándose la camiseta de Inglaterra para agitarla en el aire e incluso comió frijoles, un alimento muy común en dicho país.

La respuesta de los fanáticos argentinos que lo rodeaban no se hizo esperar y algunos aficionados, enfurecidos por las burlas, comenzaron a lanzarle vasos, botellas, comida y otros proyectiles. Esto quedó captado en video debido a que el influencer se encontraba grabando el juego y sus reacciones.

🚨| BREAKING: Argentina fans have started throwing plastic cups at Speed as England lead 1-0 in the World Cup semifinal 😬🤦‍♂️🇦🇷 pic.twitter.com/ZCfOroDbdI — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 15, 2026

A pesar de las agresiones e algunos insultos hacia su persona, el influencer continuó grabando y disfrutando el partido incluso llorando ante la derrota de Inglaterra a manos de Argentina.

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