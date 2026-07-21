Cruz Azul vuelve a sonreír en el Estadio Banorte: remontada ante Puebla mantiene el invicto de Huiqui

La afición de Cruz Azul volvió a celebrar en el Estadio Banorte con una remontada que confirmó el buen inicio del equipo en el Apertura 2026. La Máquina venció 2-1 al Puebla en la Jornada 2 y sumó su segunda victoria consecutiva del torneo bajo el mando de Joel Huiqui, quien amplió su racha invicta con el conjunto cementero.

El encuentro tuvo un inicio complicado para los locales, pues Puebla mostró personalidad desde los primeros minutos y consiguió incomodar a un Cruz Azul que buscaba imponer condiciones frente a su gente. La Franja presionó alto y encontró espacios para generar peligro en el área rival.

La sorpresa llegó al minuto 28, cuando Fernando Monarrez aprovechó una asistencia de Alberto Herrera y sacó un potente disparo desde fuera del área que terminó venciendo al arquero Kevin Mier. El balón tuvo un bote que complicó la reacción del guardameta y puso adelante al conjunto poblano.

Luka Romero aparece antes del descanso

Cuando parecía que Puebla se iría al descanso con ventaja, Cruz Azul encontró la respuesta gracias a Luka Romero. El atacante argentino apareció al minuto 44 para rematar de cabeza una jugada que él mismo había iniciado y devolver la igualdad al marcador.

El gol tuvo un significado especial para Romero, quien celebró besando el escudo de la Máquina Celeste ante la emoción de los aficionados. Además, el tanto llegó tras un preciso servicio de Jeremy Márquez, quien continúa destacando en el inicio del campeonato.

Ebere firma la remontada celeste

En la segunda mitad, Cruz Azul tomó completamente el control del partido y mantuvo a Puebla cerca de su propia portería. Aunque los dirigidos por Joel Huiqui generaron varias oportunidades, la falta de precisión evitó que el marcador cambiara antes.

El momento clave apareció al minuto 79, cuando Christian Ebere se convirtió en el héroe del encuentro. Después de una gran combinación ofensiva entre Agustín Palavecino, Jeremy Márquez y otros elementos del ataque celeste, el delantero nigeriano definió dentro del área para colocar el 2-1 definitivo.

Con la remontada consumada, la afición del Estadio Banorte celebró una nueva victoria de un equipo que ha mostrado capacidad de reacción en sus dos primeros partidos del torneo.

Cruz Azul prepara el Campeón de CampeoneS

Con seis puntos en sus primeras dos jornadas del Apertura 2026, Cruz Azul ahora tendrá la mira puesta en uno de sus grandes objetivos del semestre: el Campeón de Campeones 2026.

La Máquina enfrentará a Toluca el próximo sábado 25 de julio en Carson, California, en un duelo que definirá al mejor equipo de la temporada 2025-2026. El conjunto celeste buscará mantener la inercia positiva y continuar con la cosecha de títulos bajo la dirección de Joel Huiqui.