Reporte de disparos moviliza operativo en Ley de Fomento Agropecuario, Calakmul; hay tres detenidos

Presuntas detonaciones de arma de fuego movilizaron a corporaciones de seguridad en las inmediaciones de la comunidad de Ley de Fomento Agropecuario, en el municipio de Calakmul, luego de que la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana SPSC recibiera un reporte sobre el incidente. La atención se realizó de manera inmediata con el despliegue de elementos de la Policía Estatal.

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Al arribar al sitio, los agentes efectuaron una inspección en la zona y localizaron diversos indicios balísticos. Ante estos hallazgos, el área quedó acordonada para preservar la escena y garantizar el desarrollo de las diligencias conforme a los protocolos establecidos.

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana informó que el lugar fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche FGECAM, autoridad encargada de realizar el procesamiento de la escena e integrar la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos.

Como parte del seguimiento al caso, las autoridades localizaron a tres personas relacionadas con el incidente. Los involucrados quedaron a disposición de los procedimientos legales correspondientes, mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar su posible participación y esclarecer las circunstancias del hecho.